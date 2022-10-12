منبج.. الشبيبة الثورية يستذكرون شهداء مقاومة الكرامة

استذكرت حركة الشبيبة الثورية الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد كل من المقاتلين "جان فيدا"، و "باور أكري"، والشهيد "رشيد"، شهداء مقاومة الكرامة الذين استشهدوا في 13 تشرين الأول عام 2019 من قبل طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي.

بدأ الاستذكار بوقوف الحضور دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية ناصر الخالد كلمة قال فيها "نقف اليوم في حديقة الزهور وفي هذا اليوم التاريخي نستذكر رفاقنا شهداء المقاومة والحرية".

واستذكر الخالد "الشهداء عزيز و باور ورشيد وفيصل أبو ليلى والشهيد عدنان أبو أمجد والشهيد أبو جاسم البكاري وكل شهداء الحرية".

وفي الختام عاهد ناصر الخالد الشهداء على السير على نهجهم ومواصلة دربهم، للمحافظة على الأمن والأمان.

وبعدها عُرض سنفزيون عن مقاومة المناضلين والمقاومين في آفاشين وزاب ومتينا. ومن ثم تم إيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ش س/ك)

ANHA