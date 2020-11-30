منبج.. المشتل المركزي يوفّر غراس الأشجار للمزارعين

هذا ويؤمّن المشتل الغراس، منذ تاريخ افتتاحه في الـ15 من تشرين الثاني عام 2018، بأسعار تشجيعية وهو ما يعتبر دفعاً لتحسين واقع زراعة الأشجار في المنطقة أكثر.

وتتوفر غراس أشجار الفستق حلبي، العنب الأرضي، عنب الدوالي، اللوز، الجوز، السرو، الصنوبر، النخيل المروحي والكازورينا.

وستحدّد مؤسسة الزراعة في القريب العاجل أسعارغراس الأشجار المثمرة والحراجية، وسيفتتح باب شراء غراس الأشجار المثمرة بعد أيام قليلة.

ويفضل أغلب المزارعين في مدينة منبج، وريفها زراعة غراس أشجار الفستق الحلبي، لما لها من أهمية إنتاجية واقتصادية ومردود جيد يعود بالفائدة على المزارع, بالإضافة إلى أن شجرة الفستق الحلبي تعتبر من الأشجار المعمّرة والمقاومة للأمراض والحشرات، لذلك نجد أن المساحات المشجّرة حالياً تكون مزروعة بهذا النوع من الأشجار بالدرجة الأولى.

وسيؤمن المشتل غراس الأشجار التي من المقرر زراعتها في حرم الطريق الدولي M4، الذي يمرعلى أطراف المدينة الجنوبية والشرقية.

كما قال الإداري في مؤسسة الزراعة، محمد العلي، إنهم نسّقوا مع مؤسسة الحراج في مدينة منبج، من أجل تأمين احتياجات المزارعين، ودعمهم بغراس الأشجار.

وأشار العلي إلى أن المزارعين يُقبلون على زراعة غراس العنب الأرضي بين أشجار الفستق الحلبي، لأن شجرة العنب تثمر في عمر ثلاث سنوات, لذا تغطي تكلفة إنتاج الفستق الذي لا يثمر إلا بعد 10 سنوات.

والتفت الأهالي في مناطق عدة من الشمال السوري، في الأعوام الأخيرة إلى زراعة الأشجار المثمرة، وذلك للاستفادة من أراضيهم التي لم تعد الزراعة البعلية تدرّ على المزارعين دخلا يكفيهم لسد مصاريف المعيشة.

ولعل زراعة أشجار الفستق الحلبي والعنب هي الأكثر انتشاراً في المنطقة، وخصوصاً في كوباني ومنبج التي يتوفر فيهما المناخ والتربة المناسبة لنمو الأشجار.

(كروب/ج)