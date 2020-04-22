منبج.. البدء بالرش الضبابي للمبيدات لمكافحة الحشرات مع بداية ظهورها

تستمر أعمال لجنة البلديات وبلدية الشعب في مدينة منبج وريفها وتزيد المرحلة من ضرورة العمل دون توقف أو هوادة، إذ زامن فترة بخ مواد التعقيم للوقاية من وباء كورونا دخول فصل الصيف الذي تنشط فيه الحشرات والتي تعد مصدر للإزعاج وناقلة للأوبئة، وذلك ما استدعى من بلدية الشعب العمل لأداء المطلوب وخدمة أهالي المدينة.

وقال عضو مديرية البيئة التابعة للجنة البلديات في مدينة منبج وريفها عمار عموري خلال حديث لوكالتنا بأنهم يقومون برش المبيدات الحشرية في كل عام، وأكد أن حملة الرش مستمرة بشكل دوري طيلة فصل الصيف.

وأشار إلى أنه سيتم رش اللاشمانيا في المنازل في المدينة والريف، كما أوضح بأن أعمال التعقيم والغسل لشوارع المدينة من قبل بلدية الشعب في ظل الاجراءات الوقائية من فيروس كورنا مستمرة.

وترش المبيدات الضبابية عبر سيارات مخصصة مزودة بمعدات خاصة لتعطي الكثافة الضبابية المطلوبة والتي تضمن انتشارا أوسع، وغالباً ما يبدأ الرش الضبابي في الصباح المبكر أو قبيل غروب الشمس إذ غالباً ما تكون الرياح هادئة في هذه الأوقات لتضمن استقرار الضباب وعدم تطايره في الريح القوية.

(كروب/ج)

ANHA