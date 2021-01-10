منبج.. الاعتصام في وجه الهجمات التركية يدخل يومه الثاني

وشارك اليوم، في خيمة الاعتصام العشرات من أعضاء وإداريّ لجنة التربية والتعليم ولجنة البلديات ولجنة الثقافة والفن والمؤسسات النسائية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ثم ألقت "المتابعة التربوية" روضة محمد كلمة باسم لجنة التربية والتعليم قالت فيها "نحن ندير شؤوننا المختلفة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية عبر أحزابنا السياسية ودوائرنا المدنية، ولا نسمح لأحد بالتدخل بأمورنا".

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للجنة البلديات في منبج ساجي عبد الكافي قال فيها إن "الدولة التركية بدأت باحتلال المناطق بغرض التمدد وإعادة الحلم العثماني القديم بحجج واهية ومزاعم خبيثة".

وأضاف ساجي عبد الكافي "بدأت الدولة التركية باحتلال عفرين وتل أبيض ورأس العين والتي مارست فيها شتى أنواع الظلم والعنف والانتهاكات التي طالت البشر والحجر والشجر، واليوم تستهدف منطقة عين عيسى على مرأى من العالم وبوجود الضامن الروسي دون وجود أي رادع".

كما ألقت عضوة مركز دراسات علم المرأة(الجينولوجيا) ميرفت الحمد كلمة قالت فيها "لن تهدأ المساعي التركية في الأراضي السورية حتى تحقيق الحلم التركي بتفكيك المجتمع السوري والنسيج الاجتماعي وكسر مقاومة المرأة الحرة".

وأوضحت أن ما قامت به تركيا من خلال هجماتها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية من تهجير قسري وتغيير ديمغرافي وثقافي تعد كلها انتهاكات خطيرة للمواثيق والقوانين الدولية.

هذا وما تزال فعاليات خيمة الاعتصام في منبج مستمرة، إذ من المقرر لها أن تستمر4 أيام من تاريخ انطلاق الفعالية.

(كروب/ج)

ANHA