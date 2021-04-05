منبج.. احتفالية لعوائل الشهداء بمناسبة الرابع من نيسان

وحضر الاحتفالية أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج بالإضافة إلى عوائل الشهداء، وذلك في الملعب البلدي وسط المدينة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة لجنة مبادرة حرية القائد في منبج شهربيان جاويش كلمة قالت فيها: " نجتمع اليوم بكافة مكوناتنا احتفالاً بهذه المناسبة مع أطفال وعوائل الشهداء الذين قدموا التضحيات من أجل حرية الشعوب وتطبيق فكر الأمة الديمقراطية التي ينادي بها القائد أوجلان لخلق العيش الكريم لكافة الشعوب".

وأضافت شهربيان: "علينا أن نعمل على ترسيخ هذا الفكر لبناء جيل المستقبل على نهج الحرية والسلام والتآخي، لأنهم حجر الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي حر تسوده مبادئ العدالة والمساواة".

ومن جانبه قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج وريفها محمد علي العبو في كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها: "القائد عبد الله أوجلان أغنى بفكرة التآخي والعيش المشترك واقع السلم الأهلي بين كل مكونات المنطقة، والذي طالما نادى بالتكاتف بين كل أطياف المجتمع لينال الجميع الحرية الحقيقية".

وأشار العبو إلى أنه "بهذا الفكر الحر سوف نبني مجتمعاً حراً تسوده العدالة والمساواة، وستساهم كل المكونات والأطياف في إدارة بلدهم بفكر حر وديمقراطي".

وبعد الانتهاء من الكلمات قُدمت عدة عروض فنية منها فقرة غنائية لفرقة عوائل الشهداء بعنوان " مبارك ميلادك القائد عبد الله أوجلان" كما قدمت فرقة حلبية فقرة عراضة حلبية، بالإضافة إلى عرض مسرحي قدمته فرقة عوائل الشهداء بعنوان" بنت الشهيد" والذي تحدث عن ذهاب الأب إلى الحرب واستشهاده وكيف أن ابنته سارت على نهجه وواصلت طريقه.

واختتمت الاحتفالية بتقديم الهدايا وتوزيع الحلوى على أطفال الشهداء.

(س ع/ل)

ANHA