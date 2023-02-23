منبج.. 13 مدرسة خارج الخدمة وحرمان 9 آلاف طالب/ة جراء الزلازل

وأغلقت كافة المدارس في مدينة منبج وريفها وبعد القرار الصادر من هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، بسبب موجة الزلزال التي ضربت المنطقة، وتعمل لجنة التربية والتعليم في منبج على التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حل إسعافي كبديل للطلبة، إلى أن يتم ترميم المدارس المتضررة وإعادة الطلبة إليها.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في مدينة منبج، سهيل والي: "كارثة الزلزال التي ضربت المنطقة في 6 شباط الجاري، أثرت بشكل سلبي على الطلبة في مدينة منبج وريفها، حيث تم إيقاف المدارس لمدة أسبوع بقرار صادر من هيئة التربية والتعليم في شمال شرق سوريا، للمحافظة على سلامة وأرواح الطلبة، وقام فريق المكتب الهندسي التابع للجنة التربية والتعليم في منبج بإجراء مسح مبدئي أولي كامل لجميع المدارس الموجودة في المدينة والريف، للتأكد من الأضرار الموجودة في الأبنية المدرسية".

وبيّن أن "نحو 146 مدرسة تضررت نتيجة الزلزال في المدينة والريف، بالإضافة خروج 13 مدرسة عن الخدمة، وحرمان 9 الآلاف طالب/ة من التعليم".

والمدارس التي خرجت عن الخدمة في مدينة منبج وريفها هي كالتالي:

ثانوية البنات – البحتري - عقبة بن نافع - أبي فراس الحمداني - عمر أبو ريشة – القاسم - مقبلة البيرة - حيمر لابد – العريمة - مزرعة العريمة - إيلام الابتدائية - أربعة كبير - مدنة صغير.

وأكد في نهاية حديثه أن "لجنة التربية والتعليم في منبج تتواصل مع هيئة التربية والتعليم في شمال شرق سوريا والمجلس التنفيذي، لإيجاد حل للمدارس المتضررة، وتأمين خيم للطلبة كبديل عن الأبنية المتضررة، لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، فيما لا تزال المدارس مغلقة في المنطقة، إلى أن يتم ترميمها وإعادة الطلبة إليها".

(ف)

ANHA