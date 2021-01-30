منبج .. استذكار شهداء كانون الثاني

دعا مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها الأهالي لإحياء ذكرى 30 شهيداً ممن استشهدوا خلال شهر كانون الثاني في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

وبدأت مراسم الاستذكار في مزار الشهداء بالوقوف دقيقة صمت, من ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء وردة أحمد كلمة استذكرت فيها جميع الشهداء، وقالت "نستذكر اليوم جميع شهداء شهر كانون الثاني، الشهداء مشاعل من النور تضيء لنا دروب الظلام، ولا كلمات تصف عظمتهم، هم الذين سطروا بأجسادهم أروع ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن أهلهم وأرضهم وعزتهم وأثبتوا للعالم أجمع بأننا شعب يعشق الحرية" .

كما ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج ألقاها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي محمد خير شيخو قال فيها "الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون حتى نعيش في بيوتنا آمنين, ورفاقهم يتابعون المسيرة على الجبهات".

واختتمت مراسم الاستذكار بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء.

(كروب/ك)