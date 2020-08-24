مناورات يونانيّة بالقرب من المنطقة الّتي تنقّب فيها تركيّا

ومن المقرّر أن تبدأ المناورات التي تجرى بالذخيرة الحيّة، وتستمرّ ثلاثة أيام غداً الثلاثاء جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية، بحسب مسؤولين في أثينا.

وهذا يعني أنّ المناورات ستتمّ في المنطقة التي تنقّب فيها تركيا عن النفط والغاز، وتقول قبرص واليونان عن أنقرة إنّها تتعدّى على سيادتهما بهذه الأعمال التي تتمّ في سواحل تابعة لهما.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق أنّها تجري مناورات حربية في البحرين الأبيض المتوسط وإيجة، ونشرت صوراً لهذه التدريبات، التي قالت إنّها جاءت ردّاً على مناورات سابقة لقبرص واليونان مع فرنسا.

(ي ح)