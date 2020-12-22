مناورات روسية صينية مشتركة في آسيا والمحيط الهادئ

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن 6 قاذفات استراتيجية روسية وصينية أجرت دورية ثانية مشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم أس" وأربع قاذفات استراتيجية صينية من طراز "هون-6 ك " شاركت في العملية.

وأشار البيان إلى أن المهمة نُفذت مع مراعاة الجانبين التامة لأحكام لقانون الدولي، دون وقوع خرق لأجواء الدول الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن تسيير الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين أجري بهدف تطوير الشراكة بين البلدين، ورفع مستوى التنسيق بين قواتهما المسلحة، وتعزيز قدرة البلدين على إجراء عمليات عسكرية مشتركة، وكذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

ونوه البيان إلى أن الدورية أُجريت ضمن إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري بين البلدين للعام 2020، ولم تكن موجهة ضد دول أخرى.

وكانت روسيا والصين قد أجريتا أول دورية جوية مشتركة في المنطقة في 23 تموز/ يوليو عام 2019.

(د أ)