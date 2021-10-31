مناورات مشتركة بين روسيا وقوات حكومة دمشق في ريف تل تمر

وأفاد مراسلنا من ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، ببدء القوات الروسية وكذلك قوات حكومة دمشق قبل قليل لأول مرة مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة القوات الجوية والبرية في قرى الناحية.

وأشار مراسلنا أن ما يسمع من أصوات في القرى الشمالية والغربية من أصوات لانفجارات وتحركات لقوات حكومة دمشق على الأرض وكذلك الروسية سببها تلك المناورات، على خطوط التماس مع مناطق الاحتلال التركي في الناحية.

وأوضح مراسلنا إلى أن الطائرات الروسية قامت بإطلاق بالونات حرارية لثلاث مرات فوق خطوط التماس بالريف الغربي للمدينة بمحاذة الطريق الدوليM4 بالإضافة لإطلاق صواريخ في المساحات الفارغة بالقرب قرية تل اللبن.

(دأ/أم)

ANHA