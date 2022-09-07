مناورات مشتركة بالذخيرة الحية بين قسد والتحالف الدولي في ديرك

بدأت المناورات في الساعة الثامنة من صباح اليوم، واستُخدمت فيها صواريخ تاو وقذائف الآر بي جي وأسلحة الكلاشينكوف، مع وجود مصفحات ومدرعات عسكرية أميركية وعربات استطلاع وعدد من الضباط والجنود الأميركيين.

وبعد الانتهاء من المناورات، عقدت قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش مؤتمراً صحفياً مشتركاً في الموقع نفسه.

خلال المؤتمر الصحفي، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية شبلي شبلي: "هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مناورات مشتركة داخل منطقة ديرك"، وعن أهداف هذه المناورات والتدريبات العسكرية قال "لتعزيز التنسيق والعمل المشترك ضد داعش وخلاياه النائمة".

من جانبه، قال قائد فرقة المدرعات للجيش الأمريكي في شمال وشرق سوريا النقيب دافيد (David) أنهم يتباحثون مع قوات سوريا الديمقراطية كيفية التنسيق في عملياتهم ضد خلايا مرتزقة داعش في المنطقة.

وأشار إلى أن المناورات تأتي في إطار العمل المشترك بين قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وأكد على "مواصلتهم التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش".

(ع ع/آ)

ANHA