المحور الثاني للكونفرانس، حمل عنوان" السجن الانفرادي لأوجلان ونظام إمرالي"، حيث أدار الجلسة ماركوس سولومون الذي أمضى 10 سنوات في السجن في جزيرة روبن، وفيها تحدث محامي القائد عبد الله أوجلان عن ظروف العزلة التي يعيشها القائد عبد الله أوجلان والقوانين التركية التي يتم انتهاكها عندما يتعلق الأمر بالقائد عبد الله أوجلان وكذلك عدم تطبيق اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لقوانينها وزيارتها الأخيرة إلى إمرالي وعدم لقائها بالقائد أوجلان وكذلك عدم تطبيق تركيا للقرارات التي تصدرها المحكمة الأوروبية حول ضرورة اللقاء بالقائد أوجلان أو إعادة محاكمته.

ومن جانبه تحدث الحقوقي جوي موسى عن زيارتهم إلى تركيا والتعرف عن قرب على أوضاع الشعب الكردي وكذلك التعرف على أوضاع القائد عبد الله أوجلان في السجن، وأشار إلى المعلومات التي كان ينقلها لهم عيسى موسى محامي نيلسون مانديلا والذي تولى الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان أيضاً قبل أن توافيه المنية.

وتطرق إلى زياراتهم إلى تركيا كمحامين وحقوقيين ولقاءاتهم هناك من أجل قائد الشعب الكردي وقضية الشعب الكردي، ولفت إلى السياسة التي تتبعها تركيا ضد الكرد بشكل عام وضد الساسة بشكل خاص مثل قطع الدعم عن حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي وابتزازه من أجل منعهم من الحديث عن الانتهاكات التي تحدث بحق الكرد.

فيما تحدث الثوري بريما نايدو الذي ناضلت عائلته 100 من أجل الديمقراطية في جنوب أفريقيا، عن اعتقال شقيقه في البداية في جزيرة روبن، ثم اعتقل هو الآخر وأمضى سنوات في الاعتقال هناك، حيث تعرض للتعذيب والمعاملة العنصرية وتحدث عن المعاملة التي يتلقاها المعتقلون وأشار أنه يعرف بشكل جيد مدى التعذيب الذي يتلقاه أوجلان.

واختتم ماركوس سولومون الجلسة بالقول إن هناك قضية كردية في سوريا والعراق وتركيا وإيران، وقال مختتماً: العالم موطننا جميعاً، ويجب أن يتحد الجميع في العالم وأن يتعارفوا لأن مستقبل كوكبنا في خطر.

وتستمر أعمال الكونفرانس التي من المقرر أن تمتد ليوم غد الأربعاء أيضاً .

(ح)

ANHA