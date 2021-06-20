مناقشة دور المثقف في النهوض بالإدارة والمجتمع خلال ندوة بدير الزور

وعقد الحزب، اليوم، في المركز الثقافي في بلدة الكسرات التابعة لريف دير الزور الغربي، ندوة حوارية حضرها عدد من وجهاء عشائر المنطقة وممثلون عن الإدارة المدنية في دير الزور.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم تحدث رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، محمد رجب الشعبان، ولفت إلى دور المثقفين في النهوض بالمجتمع وترسيخ وتطوير الإدارة في المنطقة في ظل تحديات سياسية وأخرى اقتصادية تعيشها المنطقة.

وتطرق الشعبان إلى الأمور التنظيمية في دير الزور ودعم جهود الإدارة المدنية والذاتية في إعادة ترتيب الوضع الإداري، مبيناً أن هدفهم الوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية.

فيما تحدث الإداري في حزب سوريا المستقبل، ثامر الشمري، عن أن هدفهم من الندوة تحقيق واقع أفضل للمنطقة وأهلها.

لتختتم الندوة، بطرح الحضور آرائهم حول المواضيع الآنفة الذكر.

(ع ع/ س ر)

ANHA