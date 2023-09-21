مناقشة الواقع الخدمي في اجتماع المجلس التنفيذي مع أهالي ريف دير الزور الغربي

حضر الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم في قاعة مجلس المنطقة الغربية ببلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، ممثلون عن الإدارة الذاتية وممثلو وممثلات مجلس دير الزور المدني ووجهاء العشائر إلى جانب أهالي المنطقة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحّب الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الغربية، محمد الهلال بالحضور.

ثم أبدى الأهالي آراءهم ومطالبهم للوقوف عليها وسبل تطوير الواقع الخدمي في المنطقة وتدارك النواقص.

وتطرق الاجتماع إلى المشاريع والخدمات الأساسية وتحسين الواقع التعليمي وإعادة ترميم المدارس والأسوار وفتح مدارس إعدادية وثانوية ودورات محو أمية، بالإضافة إلى زيادة كمية الطحين وتفعيل أفران إضافية والعمل على إحصائية جديدة تتناسب مع عدد السكان وتحسين الواقع الخدمي.

وكان من المطالب الأساسية أيضاً تحسين جودة وكمية مادة المازوت ودعم القطاع الخاص والصحي وخاصة دعم مشفى الكسرة لأنه يخدم شريحة واسعة من سكان المنطقة.

واختتم الاجتماع بعدة مخرجات منها:

تنظيم المجالس والكومينات والقيام بحملة خدمية وتنظيمية في المنطقة وتصحيح الأخطاء السابقة ووضع خطة عمل جديدة للسير عليها لخدمة الأهالي في المنطقة.

(ك ج/ ف)

ANHA