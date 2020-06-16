مناقشات لتخفيف تبعات قانون قيصر على مناطق شمال وشرق سوريا

استكمالاً لسلسلة اجتماعاتها، بهدف شرح المستجدات الأخيرة على كافة الصعد، السياسية والاقتصادية وما تمر بها المنطقة، عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً، للجان مجلس مقاطعة الحسكة.

حضر الاجتماع الذي عُقد في مجلس مقاطعة الحسكة، كل من مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، نائبة الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، إليزابيت كوريا، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد مهباش وبريفان خالد، بالإضافة إلى الرؤساء المشتركين للجان مجلس مقاطعة الحسكة.

وفي الاجتماع التقت وكالة أنباء "هاوار" مع الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد، التي أشارت إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي عقدت في مختلف نواحي ومدن شمال وشرق سوريا، لشرح آخر المستجدات في الواقع المعاش للمجالس واللجان التابعة لإدارة الذاتية والأهالي عامةً.

بيّنت بيريفان، أن تطبيق قانون قيصر (سيزر) ، الذي سيطبق على الحكومة السورية وداعميها، سيؤزم الوضع في مناطق شمال وشرق سوريا.

بيريفان أوضحت، أن هدف الاجتماع هو مناقشة كيفية اتخاذ تدابير احترازية من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تصب في خدمة أهالي المنطقة، وحمايتهم، والتقليل من التأثير السلبي في ظل تطبيق قانون القيصر، وللاطلاع ومناقشة المخططات والمشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة الراهنة.

مناقشة آراء اللجان والأهالي على طاولة الأزمة

وأكدت بريفان، في نهاية حديثها أنهم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبعد الانتهاء من الاجتماعات وجمع آراء ومقترحات اللجان والأهالي ومطالبهم، سيتم مناقشتها على طاولة الأزمة التي أنشئت من أعضاء الإدارة والجهات المختصة وأشخاص ذوي الخبرة.

وانتهى الاجتماع مغلقاً أمام الوسائل الإعلامية لأخذ آراء اللجان وكيفية حماية الأهالي في حال تطبيق قانون القيصر.

(هـ ن)

ANHA