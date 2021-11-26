مناهج دراسية للاحتلال التركي في عفرين المحتلة تسيء للنبي محمد وتثير غضباً شعبياً

أدرج الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين رسوماً مسيئة للنبي محمد ضمن مناهج تدرّس باللغتين التركية والعربية في مدارس المقاطعة المحتلة، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً.
خبر 2021-11-26T13:49:00 الشهباء

وأدرج الاحتلال رسومات تسيء إلى النبي محمد والسيرة النبوية الشريفة، في مناهج التتريك التي تدرّس باللغتين التركية والعربية في مدارس مقاطعة عفرين المحتلة.

وأثارت الرسومات ردود فعل غاضبة، دفعت إلى خروج مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، ضمن مدينة عفرين المحتلة، بعد أداء صلاة الجمعة.

فيما حرق يوم أمس الخميس ذوو الطلبة، الكتب المدرسية خلال وقفة احتجاجية لأبنائهم رافضين تعليم أبناءهم بمناهج الاحتلال التركي.

يأتي ذلك وسط متاجرة الرئيس التركي أردوغان بالدين الإسلامي واستغلاله للمسلمين، لتمرير سياساته الفاشية في المنطقة.

(ف إ/ س ر)

ANHA


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