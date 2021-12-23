من تل تمر.. شيوخ ووجهاء عشائر: سندافع عن المنطقة بكل ما أوتينا من قوة

وتجمّع،اليوم، العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر في إقليم الجزيرة وعلماء الدين وأهالي ناحية تل تمر، على الطريق الواصل إلى ناحية زركان، بالقرب من القاعدة الروسية الموجودة شمال ناحية تل تمر، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بما تتعرض له الناحيتان من هجمات مستمرة.

وقرئ البيان من قبل وجيه عشيرة الأومرا، محمد طاهر، الذي توجه به إلى التحالف الدولي وروسيا والمنظمات الحقوقية والإنسانية، "إلى التحالف الدولي ودولة روسيا الاتحادية ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية؛ باسم شيوخ ووجهاء كافة عشائر إقليم الجزيرة بكافة مكوناتها، ندين ونستنكر هذه التعديات التي تخلو من الرحمة والإنسانية، دون أي حجة وحق".

وقال عن تلك الهجمات "إنما هي طغيان واستعمار وإرهاب بكل أوجهه، على الرغم من وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار".

وعزّى من خلال البيان "أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هجمات جيش الاحتلال التركي الهمجية ومرتزقته، التي تسببت بنشر الذعر والخوف في نفوس المدنيين العزل؛ لإرهابهم وتهجيرهم وحرمانهم من الطمأنينة والاستقرار".

وأكد البيان عدم تنازل أهالي شمال وشرق سوريا عن أراضيهم، مشدداً على الدفاع عنها بكل ما أوتوا من قوة.

وطالب شيوخ ووجهاء العشائر في إقليم الجزيرة، عبر البيان، المجتمع الدولي والقوات الضامنة لوقف إطلاق النار، بالنظر في هذه الجرائم التي تقدم عليها دولة الاحتلال التركي، وإيقاف نزيف دماء أهالي المنطقة، وإعادة جميع المناطق المحتلة التي باتت "مرتعاً للإرهابيين".

( د أ/أ م)

ANHA