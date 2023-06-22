من تحت خيمة عزاء شهداء المجزرة: بإرادة المرأة الحرة وتكاتف الشعوب سننتصر

نظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، مراسم عزاء لشهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي على طريق قامشلو- تربه سبيه بحق الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، في 20 حزيران الجاري.

شارك في مراسم العزاء التي أقيمت في ساحة مبنى حركة الشبيبة الثورية السورية بناحية عامودا، الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة، ووجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية وممثلو وممثلات مؤسسات الإدارة الذاتية والمجالس المدنية والأحزاب السياسية والحركات والتنظيمات النسائية في إقليم الجزيرة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عزّت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، إلهام حسين، ذوي الشهداء، وعاهدت بالسير على خطى الشهداء.

بدورها، بيّنت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل، أن نهج الإبادة بحق الشعوب المقاومة والنساء الطليعيات والرياديات لا يزال مستمراً وعلى هذا يجب تصعيد النضال.

وعن مناقب شهداء المجزرة ودورهم، أوضحت جيهان: "الشهيدة ليمان كانت مثالاً للمرأة الكردية المناضلة والحرة، آمنت بالعدالة وفلسفة الأمة الديمقراطية وناضلت حتى أنفاسها الأخيرة، الشهيدة يسرى بدورها عملت على الدوام لتأسيس جيل واعٍ، والشهيد فرات عكس الروح الوطنية السريانية والغيورة على الأرض".

وشجبت صمت القوى الدولية، وشددت في الختام على أن: "ثورة (المرأة، الحياة، الحرية) مستمرة، وسنظل متسلحين بالإرادة وفلسفة الأمة الديمقراطية حتى تحقيق النصر".

وأشادت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، فاطمة طاهر، بتاريخ عوائل الشهداء والشهيدات الثلاث الوطنية.

من جهتها، قالت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، سميرة حج علي: "جراحنا عميقة بفقداننا الشهداء، لكن ما أبداه شعبنا من موقف في وجه الاحتلال يعزينا، وأظهر خلاله بأن هناك من يسير وراء كل شهيد".

وأكدت سميرة حج علي مخاطبة المحتل التركي: "لتعلم جيداً أن آلاف النساء سيحملن راية ليمان النضالية، كما سيحمل أجيالنا قلم يسرى المقاوم"، وعاهدت بالسير على درب الشهداء: "بإرادة المرأة الحرة وتكاتف الشعوب سنحقق النصر والحرية".

وتخلل المراسم إلقاء قصائد رثاء لشهداء المجزرة وسط زغاريد الأمهات.

وفي الختام ردد المشاركون في المراسم شعارات تمجد الشهداء وتحيي ثورة ونضال المرأة.

(خ ع/آ)

ANHA