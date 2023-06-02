شارك المئات من أهالي مدينة قامشلو وقراها، واعضاء مؤسسات الادارة الذاتية الديمقراطية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقوى الامن الداخلي، ومقاتلين في وحدات حماية الشعب- المرأة، في مراسم تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد آمد عنترية الاسم الحقيقي كادار عبد الرحيم عيسى.

ونصب خيمة العزاء أمام منزل الشهيد آمد عنترية في حي العنترية، وزينت بصور الشهيد، وصور القائد عبدالله اوجلان، واعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، واعلام قسد، إلى جانب علم مجلس عوائل الشهداء.

واستقبل عائلة الشهيد آمد عنترية الوافدين بالشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لارواح الشهداء تلاها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، محي الدين حسن الذي توجه بالعزاء لذوي عوائل الشهداء واثنى على المقاومة التي ابداها الشهيد آمد عنترية والبطولات التي خاضها في كل المعارك كان شارك فيها وقال:" الشهيد امد قدم كثيراً للثورة حيث شارك في كافة المعارك التي حدث على ارض شمال وشرق سوريا".

واختتم حسن حديثه بالقول" عدونا معروف يسعى ليلاً ونهارا من اجل افشال ثورتنا وإنهاء المكتسبات التي تحققت بفضل شهدائنا الابرار، على كل شخصية وطنية ان يحافظ على مكتسبات الشهداء ويحارب العدو ليفشل مساعيه الاستعمارية وإفشال الحرب الخاصة التي تستهدفنا من خلال حرب الشعب الثوري".

كما ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية نذير صوفي كلمة دعا فيها للانضمام إلى القوات العسكرية ، واشار إلى ان حي العنترية منبع الشهداء والابطال الذي عرفوا بنخوتهم ونضالهم ضد العدو".

وعاهد صوفي بالمضي على خطى الشهداء على تحقيق آمالهم.

أما الإدارية في مؤتمر ستار هندرين خبات فأشادت بمقاومة أهالي حي العنترية منذ بداية تأسيس حزب العمال الكردستاني حتى يومنا الرهن، "حي عنترية معروف بشبابه من أمثال رشو، وكادار، ولوند لذلك ننحني إكباراً واجلالاً امام عظمة امهات الابطال ".

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد.

وشيع أهالي مدينة قامشلو وقراها جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، آمد عنترية، الاسم الحقيقي كادار عبد الرحيم عيسى، صباح اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان.

(س ع/ك)