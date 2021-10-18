من تحت خيمة الاعتصام.. حزب الخضر واتحاد المقاولين والسائقين يدينون

تستمر فعاليات اليوم الرابع عشر لخيمة اعتصام عوائل الشهداء في معبر سيمالكا الحدودي، حيث توافد إليها اليوم الاثنين المئات من أعضاء حزب الخضر الديمقراطي واتحاد المقاولين والسائقين في شمال وشرق سوريا، وسط مطالبات للديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء لذويهم.

وتوافد أعضاء حزب الخضر الديمقراطي واتحاد المقاولين والسائقين في شمال وشرق سوريا، إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ضد الفاشية التركية، كما رفع المتظاهرون صور الشهداء الذين استشهدوا في الكمين الذي نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني لمجموعة من مقاتلي الكريلا.

وطالب المشاركون في خيمة الاعتصام في يومه الرابع عشر بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما استنكروا "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ووصل المتظاهرون إلى ساحة الخيمة وتوجهوا نحو بوابة معبر سيمالكا للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

وقرئ بيان حزب الخضر الديمقراطي من قبل عضوة مجلس حزب الخضر الديمقراطي شيرين عباس وجاء في نص البيان:

"ندين ونستنكر خيانة الديمقراطي الكردستاني في نصب كمين من قبل قوات البيشمركة ولشكري روج لقوات الكريلا والذي استشهد فيه خمسة من قوات الكريلا في منطقة خليفان ودعمها ومشاركتها للفاشية التركية".

وتساءل البيان: ماذا يعمل ما يسمى لشكري روج في خليفان؟ ولماذا لا يتوجهون إلى سري كانيه وكري سبي وعفرين؟ فما يسمى لشكري روج ليسوا إلا خونة يعملون لصالح الأجندات التركية والتي لا تخدم مصلحة الشعب الكردي".

كما ألقى باسم اتحاد المقاولين واتحاد السائقين في شمال وشرق سوريا عبدالكريم كوسا بياناً إلى الرأي العام وجاء في نص البيان ما يلي:

إن قوات الكريلا قوات ثورية تدافع عن القيم والمبادئ الإنسانية وتمثل إرادة الشعوب الحرة، لذا ندين ونستنكر مساندة الديمقراطي الكردستاني لدولة الاحتلال التركي، ومع الهجمة الشرسة التي تشنها الفاشية التركية على باشور كردستان، إلا أن قوات الكريلا تدافع بكل قواتها في سبيل الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي".

واستنكر البيان" تدخل ما يسمى لشكر روج في نصب كمين لقوات الكريلا والذي استشهد على إثره خمسة من قوات الكريلا، لذا نناشد جميع التنظيمات والقوى السياسية الكردية بتدخل سريع لتسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني الجنازات إلى ذويهم".

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام يوم غد بمشاركة اتحاد العمال في شمال وشرق سوريا في الاعتصام الذي دعا إليه مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ الخامس من تشرين الأول.

(ع ع/ل)

ANHA