من سيمالكا: سنواصل الفعالية حتى نشيّع جثامين الشهداء

يواصل المعتصمون في سيمالكا في اليوم الـ 68، اعتصامهم من أجل استلام جثامين الكريلا الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بإرادة كبيرة.

وسلَمت اليوم، مجموعة ديرك الفعالية لأعضاء مجلس عامودا، الذين ساروا نحو خيمة الاعتصام، وسط إطلاق شعارات تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتحدثت عضوة مجلس ناحية عامودا، شيرين درباز، باسم أهالي عامودا أمام خيمة الاعتصام، وقالت "إن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني يقولون أن جثامين الشهداء ليست بحوزتهم. سنسير على خطا شهدائنا على الدوام ونحن هنا من أجل استلام جثامينهم. فليعلم العالم بأسره أن الكرد لم يعودوا كالسابق. يخفي البرزاني جثامين الشهداء بتواطؤٍ مع أردوغان. ونحن سنواصل فعاليتنا حتى نتسلّم جثامين شهداءنا".

وأوضح المعتصمون في سيمالكا لوكالتنا أنهم سيواصلون فعالياتهم حتى يتم تحقيق مطالب أسر الشهداء.

وقالت عضوة مؤتمر ستار وعضوة مجلس ناحية عامودا، ثريا حسين: "نحن نطالب بجثامين أبنائنا، وإن اضطر الأمر سنبقى هنا لسنوات حتى نستلم جثامينهم ونشيّعها. إن كانوا قد انتهكوا حرمة الجثامين فليقولوا ذلك. يقولون إن الجثامين ليست بحوزتهم، بل بحوزة الدولة الإيرانية. ما علاقة إيران بالموضوع؟ أنتم من تسببتم باستشهادهم وجثامينهم بحوزتكم. حتى العدو لا يقوم بمثل هذا الأمر. يتحالفون مع أردوغان لكنهم أصبحوا أسوأ منه حتى".

فيما أوضحت عضوة مجلس عامودا، كولبهار خلو، أنهم عازمون على الاستمرار بفعاليتهم حتى استلام جثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ر)

ANHA