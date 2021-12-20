من سيمالكا.. شقيق الشهيد سردم جودي يدعو PDK إلى تسليم جثامين الشهداء

تستمر فعالية الاعتصام المطالبة بجثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد مسلحي الديمقراطي الكردستاني، في معبر سيمالكا الحدودي، في يومها الـ77 .

وزار اليوم الاثنين، أعضاء مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي خيمة الاعتصام.

وتحدث تحت خيمة الاعتصام نواز إبراهيم، شقيق الشهيد سردم جودي الاسم الحقيقي يوسف إبراهيم، الذي استشهد جراء الكمين الذي نصبه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقاتلي الكريلا في خليفان في 28 آب المنصرم.

وقال نواز إبراهيم: "نحن نطالب بجثامين شهدائنا، إن لم نستلم جثامينهم، ستبقى حرقتهم في قلوبنا إلى الأبد، الشهيد سردم هو شقيقنا الأصغر، لا يمر علينا أنا وأخوتي وعموم العائلة يوم لا نذرف فيه الدموع عليه"، معرباً في ختام حديثه عن فخره بشهادة شقيقه.

ليطلق بعدها المعتصمون شعارات من قبيل "الشهداء أحياء لا يموتون".

هذا وتستمر فعالية الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، والمطالبة بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان الذين استشهدوا على يدي مسلحي الديمقراطي الكردستاني، إلا أن الأخير، أغلق في الـ 16 من كانون الأول الجاري، معبر فيش خابور الحدودي.

(س ر)

ANHA