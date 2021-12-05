من سيمالكا لشعب باشور: لا تدعوا الخيانة تفرق بيننا

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي بين باشور وروج آفا كردستان منذ 62 يوماً، للمطالبة باستلام جثامين الكريلا الذين تسببت القوات المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني باستشهادهم.

وسلّم أعضاء مجلس ناحية تربه سبيه اليوم راية المقاومة إلى أعضاء مجلس ناحية جل آغا، وشارك العشرات من أهالي ناحية جل آغا الذين ينتمي أغلبهم إلى المكون العربي في فعالية اليوم.

استقبل معتصمو تربه سبيه مجموعة جل آغا، مرددين الشعارات.

وبعد المسيرة، توجه المعتصمون إلى معبر فيش خابور وتجمّعوا هناك. وبعد أن وقف المعتصمون دقيقة صمتٍ. قرئ بيان باسم مجلس ناحية جل آغا من قبل عضو المجلس سلام رمو وجاء فيه "تجاوزت فعاليتنا الشهرين، ومطلبنا جميعاً هو استلام جثامين شهدائنا. يجب أن ينضم الجميع للحراك من أجل استلام جثامين شهدائهم".

دعوة لشعب باشور: لا تدعوا الخيانة تدخل بيننا

وفي ختام البيان، وُجهت هذه الدعوة إلى شعب باشور كردستان "يجب أن يسمع شعب باشور صوتنا، ويتحمّل مسؤوليته تجاه الشهداء ويدعمنا من أجل تسلّم جثامين الشهداء. مطلبنا جميعاً أن تتحقق الوحدة وأّلا تفرق الخيانة بين الكرد".

وبدوره، شكر الرئيس المشترك لمجلس ناحية معشوق، خوشناف فرخو، باسم معتصمي تربه سبيه الذين سلموا الفعالية إلى معتصمي جل آغا وتمنى لهم النجاح.

والجدير بالذكر، أن فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيالكا الحدودي أُطلقت في الـ 5 من تشرين الأول؛ للمطالبة باستلام جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إثر كمين.

وتوجهت أمهات السلام يوم أمس للمرة الثالثة، إلى باب فيش خابور الحدودي، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يستجب لهم.

(ك)

ANHA