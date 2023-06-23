من شنكال: الهجمات التركية محاولة لمنع محاكمة مرتزقة داعش

أدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال وحركة المرأة الإيزيدية الحرة (TAJÊ)، أمس، بياناً مشتركاً تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للإدارة نايف شمو.

جاء في مستهل البيان: "نستنكر وندين بشدة هذه الهجمات الوحشية واللا أخلاقية التي تطال روج آفا وقيادينا، إن السبب الرئيس لتكثيف هذه الهجمات الوحشية على روج آفا، هو محاولة لمنع محاكمة مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي، نحن مع أهالي روج آفا".

وأضاف البيان: "يجب أن يعرف العدو جيداً، أنه لن يتمكن من تحقيق هدفه عبر هذه الهجمات، هذا الفكر الذي خلق بإرادة حرة، لا تستطيع أية قوة أن تقضي عليه".

وباسم حركة المرأة الإيزيدية الحرة، أدلت ريهام حجو ببيان قالت فيه: "في شخص يسرى وريحان، نستذكر جميع شهدائنا باحترام وامتنان، إن الهدف من هذه الهجمات على قادتنا في روج آفا وشنكال، هو إبادة الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي".

وتابعت "تزداد الهجمات الوحشية على روج آفا كل يوم، والجميع يعرف جيداً، أن هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات هو منع محاكمة مرتزقة داعش، لأنه عندما يتم بالفعل محاكمة هؤلاء المرتزقة الإرهابيين، سيكشف الوجه الحقيقي للدولة التركية مرةً أخرى".

(ف)