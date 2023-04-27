من شمال وشرق سوريا دعوات للتصويت لحزب الخضر اليساري

من المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا، في 14 أيار القادم، ويرى المراقبون أن الانتخابات ستشهد مرحلة مفصلية في تاريخ تركيا، ومن بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات حزب الخضر اليساري الذي يتبنّى نهجاً ديمقراطياً.

كما وستكون لنتائج الانتخابات، وبالأخص الرئاسية، تأثيراً مباشراً على سياسة الدولة التركية الخارجية وعلى التدخل التركي في شؤون الدول الجارة لتركيا، بما فيهم سوريا بالدرجة الأولى التي تشهد العديد من مناطقها احتلالاً تركياً، وهجمات تركية مستمرة، ما يجعل السوريين يترقبون تلك الانتخابات، وفي مقدمتهم أهالي شمال وشرق سوريا.

وفي رصد لوكالتنا لآراء الشعب في شمال وشرق سوريا، حيال تلك الانتخابات وتأثيرها، ورؤيتهم للمرشحين الأنسب لإدارة تركيا، أجمعت الآراء على الدعوة للتصويت لصالح حزب الخضر اليساري.

المواطن خليل أحمد من أهالي مدينة كوباني، شدد على ضرورة عدم وقوع الكرد في باكور "شمال كردستان" في فخ ادعاءات حزب العدالة والتنمية، وقال: "سبق وأن تلقوا الكثير من الوعود من هذا الحزب الذي يصل إلى كرسي الحكم على حسابهم ويرتكب المجازر بحقهم".

وشدد خليل أحمد على ضرورة أن: "يعي الكرد في باكور جيداً أن هذه الانتخابات وإسقاط نظام أردوغان هي نهاية الظلام، والجثث التي ما زالت تحت الأنقاض في باكور كردستان نتيجة الزلزال الذي حصل منذ أكثر من شهرين، وعدم اكتراث المسؤولين الأتراك لتلك المأساة الإنسانية، أكبر دليل على ذلك. الحكومة الحالية لا يهمها غير مصلحتها، وعلى الجميع اليوم إسقاط هذه الحكومة".

وطالب سليمان سليمان الكرد في باكور كردستان بالتصويت لحزب الخضر اليساري، وتساءل؛ ماذا فعل لكم حزب العدالة والتنمية طيلة حكمه الممتد من عام 2002؟

وأكد سليمان "اليوم أمام الكرد في باكور فرصة ذهبية لتلقين المستبدين درساً، فسبق وتعرضوا في الكثير من المرات للخداع وذاقوا نتيجة تصويتهم لحزب العدالة والتنمية الكثير من الويلات. ففي كل مرة تحصل فيها الانتخابات يصبح الجميع أصدقاء الكرد، وعندما تنتهي يتفق الجميع على إبادتهم، لذا عليهم الحذر وعدم الوقوع في أخطاء الماضي".

ويرى المواطن عبد الرزاق محمد، من مدينة قامشلو، أن التصويت لحزب الخضر اليساري يعد ضماناً لانتصار الشعوب الداعية للديمقراطية، وبيّن: "أنا كمواطن كردي من روج آفا كردستان أدعو شعب باكور وتركيا عامة من أجل التصويت لصالح حزب الخضر اليساري لضمان انتصار كل الشعوب الداعية إلى الديمقراطية".

بينما رأى المواطن عبد السلام محمود من المدينة ذاتها، أن مستقبل أهالي باكور كردستان وتركيا، مرتبط بتلك الانتخابات، والأفضل بالنسبة لمستقبلهم، يكمن في خسارة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (MHP، AKP)، داعياً كل الكرد في باكور كردستان للتصويت لصالح حزب الخضر اليساري.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التركية، أربعة مرشحين يتقدمهم الحالي رجب طيب أردوغان الذي يسيطر على مقاليد السلطة في تركيا منذ نحو 20 عاماً، ورئيس حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة من خلال "تحالف الشعب"، بالإضافة إلى زعيم حزب "البلد" المنشق عن "الشعب الجمهوري" محرم إنجه، والمرشح عن تحالف "أتا" القومي المتطرف سنان أوغان.

(كروب/د)

ANHA