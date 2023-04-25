من قره جوخ لكوباني.. التاريخ كفيل لتأكيد يقين شعب شمال وشرق سوريا

شنت دولة الاحتلال التركي هجوماً في الـ 25 من نيسان/إبريل عام 2017، على جبل قره جوخ، واستشهد إثرها 20 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب، ويعتبر أول هجوم جوي تنفذه دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت هذا اليوم (25 نيسان) يوماً لشهداء شمال وشرق سوريا.

وبالتزامن مع مراسم استذكار الشهداء في موقع الهجوم الجوي الأول على شمال وشرق سوريا على سفح جبل قره جوخ، في الذكرى السنوية السادسة للهجوم، تعرضت سيارة في مقاطعة كوباني لاستهداف من طائرة مسيرة تركية أدت لاستشهاد مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، وهو برفقة اسرته.

وبيّن المواطن غانم فاضل، أن دولة الاحتلال التركي لها باع طويل في إبادة الشعوب، وأن هجومها على جبل قره جوخ كان بداية ما تشهده مناطقهم من استمرار الهجمات؛ وقال عنها "هدفها كسر إرادة الشعوب والنيل من مشروعنا الديمقراطي".

كما بيّن المواطن حسن سيد شاكر، أن الهجمات التي بدأت من قره جوخ لا تزال مستمرة حتى الآن عبر الطائرات، ويرى فيها انتقام لمرتزقة داعش واستكمالا لسياسة إبادة شعب المنطقة".

فيما لفت المواطن حسن حسن، إلى أن دولة الاحتلال التركي ضد الإنسانية ولا تعرف الحدود للقتل والإبادة، حيث تستمر في استهدف من واجهوا مرتزقة داعش.

وحمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مسؤولية الاستهدافات، منوه أن للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يد في هجمات دولة الاحتلال التركي، قائلا: "أمريكا وروسيا تفتحان المجال الجوي أمام تركيا لترتكب جرائمها ضد المنطقة لذا فهم شركاؤها".

وترى المواطنة أميرة عبدو أن لهذه اليوم (يوم الشهداء 25 نيسان) قيمة مضاعفة لدى عموم شمال وشرق سوريا، وقالت: "على هذه الأرض امتزجت الدماء، دماء شهدائنا من جميع المكونات، لذا نعاهد شهداءنا في هذا اليوم المبارك على تصعيد النضال، مهما كانت البدائل ومهما اشتدت الهجمات".

(ف)

ANHA