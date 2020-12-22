من قلب عين عيسى..ANHA ترصد آخر التطورات

وبدأت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بشنِ هجومٍ بري واسع الجمعة الماضية، استهدف قريتي الجهبل والمشيرفة شرق بلدة عين عيسى بـ2 كم على الطريق الدولي الرابط بين بلدتي تل تمر وعين عيسى.

مجريات المعركة

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التصدي للهجوم ومنع المرتزقة من الوصول إلى الطريق الدولي، عقب 5 أيام من الهدوء الحذر الذي شهدته جبهات القتال في البلدة.

فيما تعرضت إحدى النقاط العسكرية المشتركة من أصل 3 نقاط ؛ بين القوات الروسية وقسد والحكومة السورية لقصفٍ مدفعي قتل على أثره أحد ضباط الحكومة السورية إلى جانب جرح عددٍ من الجنود.

وتعرضت الأحياء الشمالية لبلدة عين عيسى، لقصفٍ بقذائف الهاون نفذه الاحتلال التركي من قاعدته مساء السبت الماضي، عقب فشل محاولة التسلل الأولى في السيطرة على قريتي المشيرفة والجهبل.

تخاذلٌ روسي

نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض أكد أن القوات الروسية رفضت طلب لأهالي قرية الجهبل ، لسحب جثث اثنين من المدنيين تحت الأنقاض في القرية التي تقع على خط النار، فقدا حياتهما في القصف العشوائي التركي.

ولم تبد القوات الروسية التي تعرضَ محيط أكبر قواعدها العسكرية في البلدة لقصفٍ تركي، أي ردود فعلٍ عسكرية أو إعلامية كونها الضامن في عملية وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي، بموجب اتفاق سوتشي الموقّع في الـ22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

قتلى للمرتزقة والاشتباكات متواصلة

وأشار القيادي زياد حلب، يوم أمس، أنهم قضوا على 12 مرتزقاً خلال 4 أيام من المقاومة المستمرة في قرييتي الجهبل والمشيرفة.

يأتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات المتقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي ومرتزقته شرق البلدة على الطريق الدولي، دون أي تقدم للمرتزقة عكس الأخبار العارية عن الصحة والادعاءات الكاذبة.

(م)

ANHA