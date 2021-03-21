من نوروز كوباني: نعاهد على تحرير جميع المناطق المحتلة باتحاد شعوب المنطقة

وانطلقت فعاليات الاحتفال بنوروز كوباني، صباح اليوم، بمشاركة الآلاف من الأهالي، إضافة إلى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وشيوخ ووجهاء العشائر العربية من الرقة، وذلك في غابة كوباني الواقعة غرب المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت وإيقاد شعلة نوروز، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين، كلمة رحب فيها بالحضور وبارك حلول نوروز على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وأخص بالذكر أهالي عفرين وشنكال وكري سبي وسري كانيه.

وأضاف: "نعاهد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأننا سنحرر المناطق التي تحتلها تركيا باتحاد الشعوب وروح مقاومة نوروز ومطرقة كاوا الحداد الذي أوقد أول شعلة نوروز قبل آلاف السنين".

وأكد في ختام حديثه أن "القرن الـ 21 سيصبح ربيع شعوب الشرق الأوسط بطليعة الشعب الكردي ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة، ووحدة الشعوب".

'تجديد العهد بتحرير جميع المناطق المحتلة'

ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، كلمة باسم الإدارة، قالت فيها: "في البداية وقبل كل شيء نحني إجلالًا وإكبارًا لأرواح الشهداء الذين لولاهم لما وصلنا إلى هذه المرحلة، وما احتفلنا اليوم".

ومضت قائلة: "من هذا المنبر المقدس نرسل سلامًا وتحية حب وتقدير إلى كافة بطلات وحدات حماية المرأة وأبطالنا مقاتلي قسد في جبهات القتال، وألف سلام وتحية إلى أمهات وزوجات الشهداء الصامدات والصابرات، وكافة النساء المناضلات وصانعات السلام اللواتي وقفن في وجه الظلم والعنف وخرجن إلى الساحات لمساندة ثورة الحرية".

وهنأت جيهان خضرو "شعبنا المقاوم في شمال وشرق سوريا عامة، وجميع الشعوب التواقة إلى الحرية، والديمقراطية في الشرق الأوسط".

وأوضحت أن هذا اليوم مرتبط أكثر من أي شيء آخر بتاريخ الانتفاض ضد الظلم والاضطهاد لتشرق شمس الحرية على أرض ميزوبوتاميا مهد الحضارات البشرية.

وأشارت جيهان خضرو إلى أن الشعب الكردي منذ عشرات السنين يصور نضاله في أعياد نوروز، ليس فقط من أجل الكرد وإنما من أجل جميع شعوب الشرق الأوسط لخلق حياة جديدة تسودها الحرية والديمقراطية.

وشددت على أن نوروز هذا العام يعني أن "نقاوم ضد جميع المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعنا الديمقراطي"، موجهة في ختام حديثها تحية إلى مقاومة العصر التي تجري في عفرين، وجددت العهد بتحرير كافة المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا.

'أحفاد كاوا الحداد انتصروا في غاري على ضحاك العصر'

كما وألقت فلك يوسف كلمة باسم مؤتمر ستار، باركت فيها عيد نوروز على مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية والكريلا وعموم النساء والقائد عبدالله أوجلان وجميع الشعوب التواقة إلى الحرية.

وقالت: "اليوم في العام 2021 انتصر أحفاد كاوا الحداد مرة أخرى على ضحاك العصر في غاري بفضل مقاومة تلاميذ القائد عبدالله أوجلان، ما دفعه إلى محاربة كرد باكور واستهداف النساء في روج آفا، وكل هدفه هو كسر إرادة المرأة".

وشددت على استمرار المقاومة حتى إلحاق الهزيمة بضحاك العصر وتحرير المناطق المحتلة وتحرير القائد عبدالله أوجلان من سجن جزيرة إمرالي.

'نقف خلف مقاومة عفرين وعين عيسى'

ومن جانبه، بارك الشيخ حسين البرجس في كلمة ألقاها باسم عشائر الرقة، حلول عيد نوروز على عموم الشعب الكردي والقائد عبدالله أوجلان.

وأضاف: "لقد امتزجت دماء مكونات المنطقة في سبيل تحريرها من داعش، ونقول للمرتزقة وفي مقدمتهم الحكومة التركية، مثلما امتزجت هذه الدماء الطاهرة قبل الآن سوف تمتزج مرة ثانية من أجل تحرير عفرين وكافة الأراضي السورية من المرتزقة".

وأكد وقوفهم خلف مقاومة عفرين وعين عيسى، وناشد "باسم عشائر الرقة وباسم أبناء الرقة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الإفراج عن القائد عبدالله أوجلان الذي أفنى حياته خلف القضبان في السجون التركية من أجل أخوة الشعوب والعيش المشترك لكل شعوب العالم".

إلى ذلك تستمر فعاليات الاحتفال بتقديم العروض الفنية، إذ من المقرر أن يقدم كل من الفنان دانيش بوطان والفنانة ديلبر شيخي فقرة غنائية، ثم تقدم الفرقة الشركسية وفرقة الشهباء وفرقة الهلال الذهبي وفرقة بوطان، إضافة إلى الفنان الشعبي من المكون العربي القادم من منبج مصطفى أبو الفوز فقرات فنية.

(كروب/ج)

ANHA