من نوروز دمشق.. TEV-DEM: الكرد قادوا الشعوب نحو الحرية

واحتفل المئات من أبناء الشعب الكردي، بنوروز 2021 في العاصمة دمشق، تحت شعار "بروح نوروز سندحر الاحتلال".

الاحتفالية أقيمت في منطقة مشروع دمر ضمن ملعب الفيحاء، الذي زُيّن بالأعلام والرموز الكردية.

وتخللته عدة كلمات، منها كلمة باسم حركة المجتمع الديمقراطي، ألقاها مظلوم جتلي، وقال فيها: "من هنا نبارك نوروز على القائد آبو".

وأضاف: "تعلمون أن نوروز بالنسبة لنا هو إنهاء الاحتلال والظلم وتحقيق الحرية"، ومضى قائلًا: "نحن الشعب الكردي استطعنا قيادة الشعوب نحو الحرية"، مؤكدًا أن ذلك تم بفضل فكر القائد عبدالله أوجلان.

كما لفت جتلي إلى احتلال عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي، قائلًا: "قبل ثلاث سنوات شنت الدولة التركية هجمات على عفرين واحتلتها، بغية النيل من مشروعنا الديمقراطي، علينا ألا ننسى ذلك".

وشدد على المقاومة قائلاً: "سنقاوم حتى النهاية"، واختتم حديثه بتهنئة مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية بنوروز.

كما ألقيت كلمات باسم مؤتمر ستار، باركت نوروز على كافة شعوب سوريا والشرق الأوسط وأكدت على استمرار المقاومة حتى تحرير المناطق المحتلة من سوريا.

كما قدمت الفرق الفنية عدة فقرات غنائية وفنية راقصة.

(س ر)

ANHA