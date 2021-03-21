من نوروز عامودا: سنصعّد النضال حتى تحرير المناطق المحتلة

هذا وألقيت خلال احتفالية عامودا، التي أقيمت في بلدة جاغر بازار، العديد من الكلمات المهنئة بنوروز.

وبعد إيقاد شعلة نوروز من قبل أمهات الشهداء، ألقت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، جيهان خالد، كلمة هنأت فيها نوروز 2021، وقالت: "بإرادة شعوب شمال وشرق سوريا، سنطور مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكدت أنه "بروح نصر غاري ومقاومة مقاتلينا في عين عيسى، مصرّون على تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان وحرية شعبنا"، مشددةً "لن نتراجع عن طريقنا، وسنصعّد وتيرة نضالنا ومقاومتنا لن تتوقف أبدًا".

كما تخللت الاحتفالية رسالة باسم أحزاب الوحدة الوطنية الكردية.

إلى ذلك قدمت الفرق الفنية عروضًا وفقرات غنائية وراقصة قدمتها فرقة الشهيدة مزكين للرقص وفرقة أكري الغنائية، التي عقد المحتفلون على وقع أغانيها حلقات الدبكة.

(م ح)

ANHA