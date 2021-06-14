من مسيرة الكرامة: حان وقت الخروج للساحات والوقوف بوجه دولة الاحتلال والخيانة

في خطوة منهم للوقوف مع الكريلا الذين يخوضون معارك الوجود في مناطق النضال المشروع في باشور كردستان، خرج اليوم أهالي إقليم الفرات في مسيرة الكرامة للتنديد بالهجمات التركية على تلك المنطقة.

والتقت وكالتنا بعدد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم حيال تلك الهجمات وكذلك نددوا بصمت حكومة باشور كردستان جراء ما يجري من قصف وحرق للمنازل هناك.

المواطن جمعة علي قال: "خرجنا اليوم لأجل الوقوف مع إخوتنا الكريلا لنثبت لدولة الاحتلال التركي بأنهم ليسوا لوحدهم بل خلفهم ملايين الكرد، ومن هنا من ساحة المرأة الحرة أدعوا جميع الكرد للخروج للساحات للوقوف مع الكريلا".

أما المواطن صبري محمود فقال بأنه "خرجنا اليوم إلى ساحات الكرامة لنقف بوجه الفتن التي تفتعلها دولة الاحتلال التركي بين الكرد، وأقول لحكومة باشور كردستان راجعوا أنفسكم قليلاً، وستجدون أنكم مخطئون في وقوفكم في صف دولة الاحتلال، لأنكم تحققون ما تسعى إليه دولة الاحتلال بكل بساطة وهو نفي الكرد".

أما المواطن عبد لله علي فقال بأن "الكريلا منذ 25 عاماً متواجدون في مناطق الدفاع المشروع، ما الذي تغير الآن حتى يريد البيشمركة الدخول إليها، كل شيء واضح فهذه خطط دولة الاحتلال التركي التي تسعى إلى نشوب الحرب بين الكرد بعدما ما فشلت هي في تحقيق أي انتصار على الكريلا في تلك المناطق، وندعو حكومة كردستان إلى التراجع عن فكرة تنفيذ المخططات التركية بالدخول لمناطق الدفاع المشروع".

أما المواطنة رحمة عباس فقالت بأن "خروجنا اليوم هو لمساندة الكريلا لأنهم أبناؤنا ودولة الاحتلال التركية تحاول إعادة إحياء العثمانية، وتستعبد الشعب، وترتكب المجازر بحق الكرد في الخفاء، ولكنني أقول لها لم نعد كما كنا فاليوم لدينا من يدافع عن وجودنا، وسنقف معهم للنهاية، وأقول لحكومة إقليم كردستان استيقظوا من سباتكم فالعدو لا يصبح صديقاً، كفاكم تصديقاً لدولة الاحتلال التركي".

يشار إلى أن مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة في مدينة كوباني شهدت مشاركة حاشدة من أهالي إقليم الفرات كرداً وعرباً، في تأكيد على رفض أهل المنطقة للهجمات التركية التي تستهدف جغرافية كردستان، إضافة إلى الرفض القاطع لحشد مسلحي الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق انتشار الكريلا.

(ن ك/ج)

ANHA