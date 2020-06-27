من مراسم الاستذكار.. زيلان أثبتت قدرة المرأة على خوض النضال ضد الفاشية

نظّم مؤتمر ستار، اليوم، اجتماعًا لاستذكار المناضلة زيلان (زينب كناجي) في الذكرى الـ 24 للعملية الفدائية التي نفّذتها ضد جيش الاحتلال التركي في مدينة ديرسم بباكور كردستان، والتي أسفرت عن مقتل 50 جندياً تركياً، وجرح 50 آخرين.

الاجتماع عُقد بحضور المئات من أهالي ديرك وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني ومؤتمر ستار، وأقيم في مركز دجلة للثقافة والفن.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت عضوة مؤتمر ستار في مدينة ديرك فاطمة أحمد، وقالت إن الشهيدة زيلان التي نفذت عملية فدائية ضد قوات جيش الاحتلال التركي عام 1996، أثبتت قدرة المرأة على خوض النضال ضد الفاشية والعمل في جميع الميادين السياسية والعسكرية".

فيما بعد قرئت رسالة الشهيدة زيلان من قبل الإدارية في لجنة التدريب في مؤتمر ستار روها أحمد التي أرسلتها إلى قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تخلد الشهداء وتُحيي مقاومة المرأة.

(كروب/س و)

ANHA