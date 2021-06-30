من منبج.. مهرجان المرأة الشابة الأول استذكاراً للمناضلة زيلان

ويأتي المهرجان، في الذكرى السنوية الـ 25 لتنفيذ الشهيدة زيلان عمليتها الفدائية ضد الجيش التركي رداً على محاولة الاغتيال التي نفذتها الاستخبارات التركية بحق القائد عبدالله أوجلان في العاصمة السورية، دمشق.

وأقيم المهرجان في قاعة المجلس التشريعي في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، بحضور العشرات من أهالي منبج إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات واللجان الخاصة بالمرأة.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، وألقيت خلاله كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة من قبل عضوة الاتحاد، سمر حزوري، وقالت: "المرأة الشابة في كل عام تُنظم وتطور نفسها على فكر الأمة الديمقراطية والشهيدات".

بدورها ألقت، نزيفة خلو، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج كلمة قالت فيها: "هذا اليوم وهذا المهرجان أتى بعد تضحيات كثيرة، ونتيجة لهذه التضحيات نعيش اليوم بأمان واستقرار".

وباسم تجمع نساء زنوبيا ألقت إدارية مجلس المرأة في منبج، نسرين العلي، كلمة قالت فيها: "المرأة الشابة هي القوة الأساسية والريادية في المجتمع، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها والسياسات التي تستهدف المرأة لكي تقضي على فكرها تبقى أقوى من كل الظروف".

تلا ذلك، فقرات غنائية، وفقرة للدبكة التركمانية والرقص الشركسي، وفقرة لفرقة دبكة الفلكلور الكردي.

كما قدمت المرأة الشابة مسرحية بعنوان "الشهيدة زيلان"، ومسرحية قدمها مجلس عوائل الشهداء بعنوان "بنت الشهيد".

وتخلّل المهرجان عرض لرياضة التايكواندو للمرأة الشابة، وفقرة شعرية تطرقت إلى نضال الشهيدة زيلان، قدمتها الشاعرة آية حميد.

واختتمت فعاليات المهرجان بتكريم الفرق المشاركة بدروع تكريمية من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجان.

(كروب/س و)

ANHA