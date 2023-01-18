من منازل شبه مدمرة يجمعون كل شي قابل للاشتعال لتدفئة أنفسهم

في شارع المخابرات الفاصل بين حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، تنطلق بعض الأسر صباحاً لجمع قصاصات القماش وأكياس النايلون من المنازل شبه المدمرة في الشارع الذي كان في يوم من الأيام نقطة الصفر بين وحدات حماية الشعب والمرأة من جهة، والمجموعات المرتزقة التي كانت تهاجم الحي من منطقة السكن الشبابي القريب من حي الشيخ مقصود.

وتبحث تلك الأسر في أروقة المنازل شبه المدمرة عن كل ما هو قابل للاشتعال وتعود بها لتضعها في حاوية معدنية تستخدم عوضاً عن المدافئ وذلك بغرض التدفئة أو إعداد الطعام في وقت تواصل فيها حكومة دمشق حصارها على الأهالي.

وتفرض حكومة دمشق حصاراً مشدداً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث هناك شح كبير في المحروقات والأدوية، ومؤخراً نفذ حليب الأطفال.

(ل م)

ANHA