من مخرجات كونفرانسهم الأول تشكيل مجلس لاتحاد الكادحين في حلب

نظم الكونفرانس الأول لاتحاد العمال تحت شعار "بجهود العمال واتحادهم نبني مجتمع ديمقراطي أخلاقي"، في صالة طلة حلب بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور العمال والمنتجين وممثلي المجلس العام للحيين.

ضرورة التنظيم لدمقرطة المجتمع

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني زوزان محمد، توجيهات القائد عبد الله أوجلان، للمرحلة الراهنة، وجاء فيها "لقد جاءت النظم والسلطات الديكتاتورية القمعية في الشرق الأوسط بالفرد والمجتمع إلى مستوى لا يستطيع التنفس، فإن القوى المهيمنة والرأسمالية تريد استغلال الوضع حتى النهاية".

وتابعت "أحرزت الثورة في روج آفا تقدماً كبيراً ومع ذلك ليس صحيحاً أن نقول على أنها تطورت بالكامل على خط فكر وفلسفة الثورة المجتمعية، هناك جانبان لتطبيق الثورة، الأول تطبيق وإظهار جانب المرأة في الثورة، والآخر هو جانب الأمة الديمقراطية".

وأكملت: "لذا يجب دمقرطة المجتمع من خلال التنظيم، فالتنظيمات التي أسميها المجموعة والكومينات تعبر عنها، الاهتمام بقضايا المرأة، تنظم من خلال الأنماط الجماعية".

الوضع السياسي في المرحلة الأخيرة

ثم قيّمت إدارية المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، آفاشين عفرين الوضع السياسي بشكل عام، وقالت "لا تختلف الحرب العالمية الأولى عن الثانية أما الثالثة فاتخذت شكلاً مختلفاً عن كليهما، فهي حرب اقتصادية وسياسية وديمغرافية وحرب القضاء على الفكر الديمقراطي".

أشارت آفشين إلى أن الرسائل التهديدية التي سُربت للقائد عبد الله أوجلان، خطر على الشعب الملتف حوله أيضاً وقالت: "إرسال رسائل تهديدية للقائد يطال الشعب أيضاً ويهدد الشرق الأوسط أجمع، لأن الأنظمة الحاكمة والقوى الظلامية ومنذ بدء الحرب العالمية الثالثة تسعى للقضاء على المشروع الديمقراطي، لأنها تشكل خطراً على نظامه".

وأكملت: "القائد ضحى بعمره في سبيل تحقيق الحرية لشعبه، وعلينا نحن الشباب والنساء أن نضحي بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق حريته الجسدية، لأنهما الفئتان الأكثر فعالية في المجتمع كما وضحه القائد".

تقرير عمل عامين

كما قرأت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني زوزان محمد تقرير عمل اتحاد الكادحين الذي أنجزوه خلال عامين، تضمن وضع العمال، ووضع الإدارة، زالوضع التنظيمي من اجتماعات دورية لمجلس اتحاد الكادحين، وللعمال، وتشكيل مجالس لعمال الورشات وعمال المؤسسات، وجولات ميدانية ونقاشات مع العمال، ززيارة العمال ومساعدتهم.

كما تضمن التقرير جملة مقترحات لتكون برنامج عمل، منها التواصل مع كافة العمال والعمل على انضمامهم إلى اتحاد الكادحين، والعمل في سبيل تحسين أجور العمال وتطوير العلاقة بين العامل وإدارة العمل، القيام بدورات تدريبية مهنية وفكرية لتحسين خطط الإنتاج، ومتابعة عمالة الأطفال تحت السن القانوني والمرأة وساعات العمل.

النظام الداخلي لاتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا

تلا ذلك قراءة النظام الداخلي لاتحاد الكادحين لشمال وشرق سوريا المعتمد عليه لعام 2022، من قِبل الرئيس المشترك لمؤسسات المجتمع المدني، عبد الحميد مصطفى، وتضمن مبادئ وأهداف الاتحاد، وواجبات ومسؤوليات الأعضاء وشروط وحقوق وواجبات العضوية.

آراء لصالح العمال

وافتتح باب النقاش أمام الحاضرين لطرح أفكارهم وسرد آرائهم بخصوص مجال عملهم، حيث قال عضو في بلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية نزار بكر: "على اتحاد العمال التنسيق مع عمال البلدية لتأمين حاجياتهم من لباس موحد ومواد تنظيف نظراً لضيق أحوالهم المادية، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات المالية لهم".

أما الإداري في غرفة الصناعة والتجارة فاروق بكر فشدد على ضرورة تحديد اتحاد العمال العمر المناسب لعمل الأطفال قائلاً: "نسبةً للوضع المعيشي للحيين يتوجه الأطفال الصغار للعمل، يجب تقدير وضعهم وتأمين العمل المناسب لأعمارهم، وعدم إشغالهم في الأعمال الشاقة".

وانتهى الكونفرانس بانتخاب 15 عضواً وانتخاب الرئاسة المشتركة وتشكيل مجلس اتحاد الكادحين.

(ن ش/ف)

ANHA