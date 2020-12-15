من معبر سيمالكا: أي طرف كردي يعتدي على الآخر يخدم عدو الكرد

وتظاهر اليوم العشرات من أهالي نواحي ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر أمام معبر سيمالكا للتنديد بهجمات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا في منطقة آمدية في جنوب كردستان.

وتأتي التظاهرة، تنديدًا بهجوم نفّذته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم أمس، على قوات الكريلا، ما أسفر عن إصابة 3 مقاتلين من الكريلا، حالة اثنين منهم حرجة.

أمهات الشهداء ممن شاركن في التظاهرة شجبن ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأكدن أن هذه الممارسات تخدم سياسات الاحتلال التركي.

سعاد مصطفى والدة الشهيدتين هفرين وزوزان خلف قالت إنها شاركت في التظاهرة لتوجيه رسالة إلى قوات الديمقراطي الكردستاني "بأن كردستان لا تتجزأ، وقد جزأها المستعمرون والمحتلون، لذا عليكم عدم الانجرار وراء مخططات المحتل التركي".

'تركيا تهدف إلى القضاء على البيشمركة والكريلا'

وأوضحت سعاد مصطفى أن أي طرف كردي يعتدي على الطرف الآخر يخدم عدو الكرد في الدرجة الأولى. وقالت: "غاية عدو الشعب الكردي هو إحداث اقتتال داخلي بين الكرد".

وبيّنت سعاد مصطفى أن الهجوم الأخير للحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي غير مقبول، ويجب عليه التراجع عن هذه الممارسات التي لا تخدم أي طرف كردي، وقالت: "هذه الممارسات تخدم أردوغان وأعداء الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية".

ونوهت سعاد مصطفى إلى أن هدف وغاية "العدو التركي هو القضاء على البيشمركة والكريلا ".

'على قيادة باشور عدم الانجرار خلف المخططات التركية'

زلفة بدرو والدة الشهيدة روجين دارا شجبت أيضًا ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت بهذا الصدد: "إن مهندس هذه المخططات هو المحتل التركي، وعلى حكومة وقيادة باشور كردستان أن تدرك أن هذه المخططات لا تخدم أي جزء كردستاني، وأي اعتداء على أي جزء كردستاني يضعف الجزء الآخر، وهذا ما يتمناه العدو".

وشددت زلفة بدرو على ضرورة عدم انجرار قيادة باشور كردستان وراء المخططات التركية التي تهدف إلى قتل الكرد بيد الكرد أنفسهم، وقالت: "المحتل هو المستفيد، ويجب توحيد الصف والكلمة في خدمة ومصلحة أبناء الشعب الكردي، وأي اقتتال كردي سيجلب الدمار لكل الأطراف".

وأضافت زلفة بدرو: "نساند جميع القوى الكردستانية سواء كانت قوات الدفاع الشعبي أو البيشمركة، للدفاع عن مصالح الشعب الكردي ومكتسباته التي حققها بدماء خيرة شبابها، وللحفاظ على حرية الشعب الكردي وحقوقه المشروعة".

(م ح)

ANHA