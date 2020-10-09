من لبنان... الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار يدينون الاحتلال والمؤامرة بحق أوجلان

وبدأ الاعتصام أمام المفوضية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الناشط الأرمني كارنيك صفهيان الذي استنكر جرائم الاحتلال التركي بحق الشعوب وقال :"هناك من يريد تغيير التاريخ، هناك من يريد أن يحول أصحاب الارض إلى غرباء، وتحويل الغزاة إلى أصحاب الأرض، ولكننا نحن أصحاب الأرض الحقيقين من أرمن وكرد وأشوريين وسريان، نحن اصحاب هذه الأرض منذ 4 آلاف سنة، فلن يغيروا التاريخ مهما حاولوا".

تلاها كلمة من باسم مؤتمر ستار ألقيت من قبل أمل حسين التي استنكرت جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء وشعوب شمال وشرق سوريا، وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية فتح تحقيق دولي بتلك الجرائم، وانهاء الاحتلال التركي، ورفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان بأسرع وقت.

ثم تحدث باسم الإدارة الذاتية في لبنان عبدالسلام أحمد الذي ندد بالاحتلال التركي لسري كانية وكري سبي وعفرين، وأكد أنه شعوب شمال وشرق سوريا ومقاتليهم أبدوا مقاومة بطولية أمام جحافل وآلة الحرب المتطورة لثاني قوى في حلف الناتو، ودعا المجتمع الدولي لتحرك بإنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى ديارهم.

ثم قرئ بيان باسم مؤتمر ستار من قبل كوثر حسن أمام الحضور والتي قالت فيه:

"يوم أسودٌ يعيشه شعبنا الكردي مرة أخرى في الذكرى الـ 22 لبدء المؤامرة الدولية التي حكيت ضد قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان، تلك المؤامرة التي قادتها الفاشية التركية و بلدان دولية واقليمية ومخابرات عالمية وقوى تدور في فلكها.

فمنذ أن تعرض القائد أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998 لمؤامرة دولية شاركت فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من الدول القومية التي تطبق سياسات القوى العظمى في المنطقة، والشعب الكردي يتصدى لها بكل وسائل المقاومة الشرعية.

وبعد مرور 22 عاماً على المؤامرة، فإنها لا تزال مستمرة باستهداف أيقونات النضال للمرأة الحرة، أمثال هفرين خلق وزهرة بركل والأم عقيدة وغيرهن.

كما أن جرائم تركيا والفصائل التابعة لها في المناطق التي احتلتها كبيرة ولا تغتفر، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لإنهائها ومحاسبة مرتكبيها.

فباسم مؤتمر ستار في لبنان وباسم كافة الثائرات المناضلات ندين ونستنكر هذه المؤامرة الدنيئة، ونقول ربما استطاعت تلك القوى أسر القائد جسديا، ولكنها لم تتمكن من أسره فكرياً في توجيه الشعوب إلى التحرر الذي ينهي استعبادها واستغلالها، وندعوا لرفع العزلة عن القائد أوجلان".

تلاها قراءة بيان باسم حزب الاتحاد الديمقراطي قرئ من قبل أحمد محمد وقال:

"جرائم يومية يرتكبها الجيش التركي والفصائل السورية الإرهابية التي تأتمر بأوامره بحق المدنيين في مدن وقرى الشمال السوري المحتل، وخاصة عفرين وسري كانية وتل أبيض، وقد ازدادت وتيرة جرائم الخطف لطلب الفدية والقتل والاغتصاب وقطع الأشجار ونهب الآثار في الآونة الأخيرة ، وقد طالت هذه الجرائم بشكل خاص أبناء شعبنا الكردي، والذي يتعرض منذ احتلال مدنه لعملية اضطهاد وقمع ممنهجة بقصد إجباره على الهجرة لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة الكردية ، وقد جاء التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية الخاصة لتؤكد حصول هذه الأفعال التي ترتقي لمصاف الجرائم ضد الإنسانية.

واستهداف الشعب الكردي ورموزه أينما كانوا من ضمن أجندات الدولة التركية ، وتأتي حالة العزلة القاسية والحصار المفروضة على القائد أوجلان في جزيرة إمرالي في هذا الإطار، حيث تدخل المؤامرة الدولية التي انتهت باعتقاله وتسليمه للدولة التركية الواحد والعشرون عاماً.

مع قدوم الذكرى السنوية الأولى للغزو التركي لمدينة سري كانية وتل أبيض وبدء المؤامرة الدولية على القائد أوجلان جئنا اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت لنعلن من هذا المنبر إدانتنا للجرائم التي يرتكبها الجيش التركي ومرتزقته من المسلحين السوريين بحق المدنيين العزل ، وإدانة المؤامرة الدولية التي استهدفت الشعب الكردي في شخص القائد أوجلان ، وندعوكم للتدخل لوقف الانتهاكات اليومية بحق شعبنا وانهاء الاحتلال التركي للمدن والبلدات والقرى السورية، والمساعدة في عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وإحالة ملف جرائم قوات الاحتلال التركي ومرتزقته لمحكمة الجنايات الدولية.

كما نناشدكم للضغط على الحكومة التركية لإطلاق سراح القائد أوجلان الذي يمثل الإرادة السياسية لملايين الأحرار والديمقراطيين في العالم".

وبعد ذلك تم تسليم رسالة المعتصمين إلي مفوضية الأمم المتحدة من قبل حنان عثمان رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية.

ليختتم الاعتصام بترديد الحضور الشعارات التي تدين الاحتلال التركي وتنادي بحرية أوجلان.

(ل)

ANHA