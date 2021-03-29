من كوباني: يوم ميلاد القائد ميلاد جديد لكافة الشعوب

أقيمت الفعالية في بلدة طاشلوك التابعة لناحية شيران في مقاطعة كوباني، بمشاركة العشرات من الأهالي.

بدأت الفعالية بدقيقة صمت، بعدها تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ماجدة حسون، عن حياة القائد عبدالله أوجلان ونضاله من أجل حقوق المرأة.

بدوره بارك الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران، صالح نوح، ميلاد القائد على كافة الشعب الكردي والقائد وقال: "في يوم ميلاد القائد أتى ميلاد جديد، في قرية القائد لم تكن هناك مدرسة ولكنه ناضل ودرس في قرى ومدن أخرى".

وأضاف: من أجل شعبه وحقوق الشعوب المضطهدة تعرف القائد على الشيوعيين الثوريين ومن ثم أنشأ حركة التحرر الكردستانية، واليوم كل العالم يخشون من مشروعه، لذا حاكوا ضده مؤامرة وظنوا أنهم سيخمدون نار الثورة، ولكن حساباتهم كانت خاطئة لأنه حوّل سجن إمرالي إلى جامعة وأفشل مخططاتهم".

وأكد صالح نوح قائلاً: "اليوم كل شعبنا يناضل بفضل فكره لذلك علينا النضال والسير على خطاه عبر النضال ضمن حملة حان وقت الحرية".

وقال صالح نوح إن الدولة التركية مارست كافة الطرق لإبادة الشعب الكردي ولكنها هُزمت كما هُزمت في غاري. وناشد CPT للمطالبة بحقوق القائد المشروعة في سجن إمرالي والالتزام بواجبها.

بعد الكلمات، استمع الحضور إلى صوت القائد عبدالله أوجلان الذي يقدم من خلاله توجيهات إلى الشعب حول كيفية تحقيق حياة حرة تشاركية وبناء مجتمع حر يساوي بين الجنسين.

وانتهت الفعالية بعقد المشاركين حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الثورية والشعبية قدمتها فرقة الغناء من مركز باقي خدو للثقافة والفن.

(م ع/س و)

ANHA