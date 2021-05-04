من خيمة النفير العام دعوات لدعم حملة صقور زاغروس الثورية

شارك عشرات المعلمين وأعضاء وإداريّي مجلس ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو في فعاليات خيمة إعلان النفير العام، لدعم حملة صقور زاغروس الثورية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في آفا شين وزاب ومتينا، نصبت حركة الشبيبة السورية الثورية في كركي لكي منذ الـ 1 أيار الجاري، خيمة إعلان النفير العام، وذلك تحت شعار "بروح انتصار غاري نحيي حملة صقور زاغروس الثورية".

وشارك في فعاليات اليوم الرابع معلمون وأعضاء وإداريون في مجلس ناحية كركي لكي، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، أدلوا ببيان إلى الرأي العام، قرأه عضو المجلس سليمان صالح.

وأشار البيان إلى أن تركيا تحاول القضاء على إرادة الشعب الكردي بكل الطرق والسبل، لذلك شددت العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وها هو اليوم يهاجم مناطق الدفاع المشروع بشكل موسع بهدف احتلالها".

مؤكدًا أن: "المقاومة التاريخية التي تبديها قواتنا ستفشل جميع المؤامرات التركية التي تحاك ضد الشعب الكردي".

ودعا البيان جميع الكردستانيين إلى دعم ومساندة قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وحملة صقور زاغروس الثورية لإفشال جميع المخططات التركية.

يشار إلى أن فعاليات الخيمة مستمرة حتى يوم غد، بزيارة أهالي كركي لكي ومؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية.

(ك-ع/ م ح)