من خيمة الاعتصام: رفض تسليم الجثامين إلى ذويهم مخالف للأعراف والقوانين الدولية

يواصل أهالي ناحيتي مركدة والشدادي لليوم الثاني على التوالي الاعتصام تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، تلبية لنداء مجلس عوائل الشهداء والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذين استشهدا في الكمين الغادر الذي نصبته لهم قوات الحزب الديمقراطي في خليفان، إلى ذويهما.

ومنذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، يواصل أهالي المنطقة المشاركة في خيمة الاعتصام المنصوبة، بناءً على مناشدة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

حمد ذا النون، أحد وجهاء عشائر الجبور في مركدة، والمشارك في الاعتصام، ناشد العالم والمنظمات الإنسانية الضغط على الديمقراطي الكردستاني من أجل تسليم جثامين الشهداء. وقال إن هذا الموقف مخالف ومنافٍ للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف "كان من المفروض أن يقاتل الديمقراطي الكردستاني إلى جانبنا في خندق واحد، وليس رفض تسليم جثامين شهدائنا، الأمر الذي يخالف الكتب والشرائع السماوية والأعراف الدولية"، مضيفاً إن عدم تسليم الجثامين لا يدخل في إطار المصلحة والأخوة".

وبدوره، قال الإداري في مجلس ناحية الشدادي والمناوب في خيمة الاعتصام، بسام سعيد "اعتصامنا تحت الخيمة هو تلبية لنداء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، الذي دعا إلى نصب الخيمة في معبر سيمالكا للتنديد بموقف الديمقراطي الكردستاني".

وقال سعيد "الاعتصام دخل يومه الـ 44، وسوف يستمر إلى حين تحقيق أهدافه. إن موقف الديمقراطي الكردستاني مخالف للأعراف الدولية والقيم الإنسانية، لذا نطالب بتسليم جثامين شهدائنا لدفنهم في مزار الشهداء في مراسم تليق بهم".

وكان مسلحو الحزب لديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد5 مقاتلين وأسر مقاتل مصاب، فيما نجا السابع، حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

هذا، ومن المقرر إن يتوافد أعضاء اتحاد الفلاحين في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام للمشاركة في الاعتصام.

(ك)

ANHA