من خيمة الاعتصام اتحاد غرف الصناعة والمهندسين يدينون سياسة PDK المعادية للقضية الكردية

تواصل شعوب شمال وشرق سوريا بمختلف مؤسساتها المدنية والعسكرية بمشاركة عوائل الشهداء اعتصامهم على معبر سيمالكا والذي دخل يومه الـ 43 مندّدين برفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم وسط دعوات مؤسسات المجتمع المدني وأمهات السلام والحقوقيين ومكاتب شؤون الأديان بضرورة تسليم الجثامين إلى ذويهم والتي تخالف الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذان استشهدا في الكمين الغادر الذي نصبه الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان بباشور (جنوب كردستان) في الـ 28 والـ 29 من شهر آب المنصرم الذي استهدف 7 من مقاتلي الكريلا، ارتقى على إثره 5 شهداء ووقوع مقاتل في الأسر فيما نجا المقاتل السابع وذلك حسب بيان سابق للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

ومنذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، يستمر أهالي المنطقة في المشاركة بخيمة الاعتصام المنصوبة بناءً على مناشدة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، إذ توافد اليوم الثلاثاء، اتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة وغرف صناعة قامشلو إلى معبر سيمالكا، بالإضافة إلى ضيوف من الشهباء للمشاركة في خيمة الاعتصام.

وتجمع اتحاد المهندسين وغرف الصناعة في ساحة معبر سيمالكا، وتوجهوا نحو بوابة فيش خابور وسط الشعارات التي تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالفه مع الفاشية التركية.

وبعد الوصول إلى بوابة فيش خابور وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ومن ثم ألقي بيان باسم اتحاد الصناعة والمهندسين في إقليم الجزيرة قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لغرف الصناعة في مقاطعة قامشلو نيروز أحمد.

وندد البيان في بدايته إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء، ضاربين بعرض الحائط كل التقاليد والشرائع السماوية.

وشدد البيان على عمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الفاشية التركية في الوقت الذي يجب أن يتوحّد فيه الصف الكردي بوجه المحتل التركي، مؤكداً أن ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يصبّ إلا في مصلحة الاحتلال التركي.

وتابع البيان "إن المقاتلين والثوار الذين احتجزت جثامينهم كانوا يدافعون عن شرف ومكتسبات الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية، سبق وأن دافعوا عن كركوك وشنكال وهولير وروج آفا".

وطالب البيان "بفك احتجاز الجثامين مطالبين الهيئات الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذا العمل وفتح تحقيق دولي لأن هذه الأعمال ترتقي إلى جرائم حرب".

ومن المقرر أن يتوافد أهالي الحسكة إلى خيمة الاعتصام يوم غد.

(ع ع /مـ)

ANHA