من خيمة اعتصام سيمالكا.. أفرام صومي: تعنت PDK لن يزيدنا إلا إصراراً على متابعة اعتصامنا

لا زالت فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور(جنوب كردستان) مستمرة، وسط المناوبات وزيارة الهيئات إلى الخيمة التي دخلت اليوم الـ 101 للمطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان.

وتوجه صباح اليوم الخميس، 13 كانون الثاني، 2022 أهالي قامشلو إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا الحدودي.

وكان في استقبالهم أهالي ناحية عامودا، وسط الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى باسم أهالي قامشلو، أفرام صومي، كلمة أكد فيها "وقفتنا اليوم تحت خيمة الاعتصام السلمية باسم أخوة الشعوب في يومها الـ 101؛ لاستلام جثامين شهدائنا الأبرار".

وتابع "من تحت خيمة العزة والشرف والكرامة، نطالب سلطات باشور بتسليم جثامين شهدائنا، لكنهم يمضون في سياسة التعنت وإغلاق المعابر، فهناك أمهات تحترق قلوبهن لاستلام جثامين أبنائهن"، مؤكداً "أن هذا التسلط والتعنت لا يثنينا ولن يضعنا تحت سياسة الأمر الواقع، بل سيزيدنا مقاومة وإصراراً".

وأضاف صومي "إننا ماضون على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فلسفة الحب والخير والسلام لجميع الشعوب، مشيراً نحن السريانيين نقف مع مجلس عوائل الشهداء؛ لاستلام جثامين شهدائنا".

هذا ومن المقرر أن تتوافد هيئة الصحة في إقليم الجزيرة ولجانها إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المناوبين في خيمة الشرف.

(ع ع/ف)

ANHA