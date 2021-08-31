في قرية بير زنار بالريف الغربي لمدينة كري سبي الواقعة على تخوم جبهات القتال، تعيش المواطنة فاطمة شيخ محمد مع زوجها وولديها.

فاطمة أم لخمسة أولاد، اثنان منهم شهداء هم كل من "زنار كوباني" كان مقاتلاً في وحدات حماية الشعب استشهد عام 2017 أثناء تحرير ريف مدينة رقة من مرتزقة داعش، و"زنارين زنار" المقاتلة في صفوف الكريلا استشهدت قبل ثلاثة أشهر في حفتانين بباشور أثناء تصديها لجيش الاحتلال التركي.

أيضاً للأم فاطمة ابن آخر وهو الآن مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وتشير فاطمة شيخ محمد إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يبعدون عن قريتهم عدة كيلو مترات فقط وهذا ما يضعهم في دائرة القصف التركي المباشر والعنيف.

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بين الحين والآخر بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وقذائف الهاون، القرى الآهلة بالسكان في ريف مدينة كري سبي المحتلة ويلحق الأضرار المادية بممتلكات المدنيين ويتسبب بحرق محاصيل الزراعية، كما ويستهدف المدنيين.

ومن هذه القرى، قرية بير زنار التي تتعرض للقصف بشكل شبه يومي، حيث يصعب على أهالي تلك القرى ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية كالعمل في الزراعة وتربية المواشي، وعلى الرغم من ذلك يصمدون في قراهم ومنازلهم ومتمسكون بأرضهم ويقاومون المحتل، ويساندون مقاتلي مجلس كري سبي العسكري، ويعيشون على أمل خروج المحتل التركي من أرضهم.

لن نتخلى عن قرانا

وتقول الأم فاطمة لوكالتنا "الاحتلال يرتكب المجازر ويقتل الأطفال ويدمر المنازل، لكن رغم ذلك نؤكد على تشبثنا بأرضنا ووطننا بمقاومة أبنائنا الشهداء".

وعن مقاومة أبنائها تضيف "ابنتي زنارين انضمت إلى قوات الكريلا عام 2017 بعد استشهاد شقيقها زنار، قاومت الاحتلال التركي في جبال حفتانين إلى جانب رفاقها الكريلا ووصلت إلى مرتبة الشهادة، لذلك وتقديراً لمقاومتهم وكفاحهم سنبقى في قرانا ولن نتخلى عنها".

وحول هجمات المحتل التركي اليومية قالت فاطمة: "نحن لم نتعد على حدود أحد، نحن أصحاب هذا الأرض والدولة التركية هي المحتلة وتعدت على حرمة وطننا، ما ذنب الأطفال والشيوخ والنساء والحيوانات ليواجهوا صواريخ وقذائف الاحتلال ويقتلون؟".

وفي ختام كلامها أكدت الأم فاطمة شيخ محمد على استعدادهم جميعاً للنضال والمقاومة في سبيل حماية الشعب والأرض وقالت "لن نتخلى عن حلم أبنائنا وهو العيش بحرية وسلام وكرامة في وطننا، وسننتقم لجميع الشهداء وندحر الاحتلال".

(س و)

ANHA