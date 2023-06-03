من إقليم الفرات.. إدانة للعزلة وقرار حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان

جاء ذلك خلال ندوة حوارية، أقامها اتحاد المرأة الشابة في مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات بمدينة كوباني، اليوم، بحضور عضوات الاتحاد.

بدأت الندوة التي تمحورت حول العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، أفاشين مستو، كلمة أوضحت فيها سبب إقامة هذه الندوة، قائلة: "لإيضاح موقفنا من العزلة المفروضة على القائد، والتأكيد على أننا سائرين على نهجه حتى تحقيق حريته الجسدية".

ونددت بصمت المنظمات الإنسانية، حيال العزلة المفروضة على القائد، مؤكدة أن ما يجري بحق القائد عبد الله أوجلان يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي، وازدواجية المنظمات في التعامل مع ملف القائد الفاقد لحقوقه في سجن إمرالي.

واتخذت سلطات دولة الاحتلال التركي، قرار حظر جديد بحق القائد عبد الله أوجلان الذي لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، حيث يحظر عليه اللقاء بعائلته ومحاميه لـ 6 أشهر أخرى.

وتضمنت الندوة، قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان، من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة فيان أمارة، سعاد خليل، ثم تمت مناقشة آلية كسر هذه العزلة على القائد وتحقيق حريته الجسدية.

وأكدن أن ما يشهده إمرالي من سياسة عزلة تتمة للمؤامرة التي حيكت ضد الشعوب التواقة للحرية، وعلى ضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر على تلك السياسة، والسعي بمزيد من العمل والنضال لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان عبر المزيد من الفعاليات والنشاطات الفعالة.

(ن ك/ي م)

ANHA