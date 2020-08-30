من هي الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل؟

انتُخبت سهام داوود خلال المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل الذي عُقد يوم أمس في مدينة الرقة، كأمينة عامة للحزب، خلفًا للشهيدة هفرين خلف التي استشهدت خلال هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، بتاريخ 12 من تشرين الأول عام 2019.

من هي سهام داوود؟

سهام داوود من مدينة ديريك من مواليد عام 1977 حاصلة على إجازة في الفيزياء والكيمياء عام2002 ، ومع بداية الحراك الثوري في شمال وشرق سوريا وسوريا عام 2011 انخرطت في العمل النسائي والسياسي .

سهام داوود كانت من مؤسِسات مبادرة المرأة السورية في 27/3/2013، التي كان الهدف منها توحيد النساء السوريات، كانت معروفة خلال عملها في المبادرة بآرائها، ونضالها من أجل وحدة النساء، والنضال ضد العنف الممارس ضد المرأة.

ومع الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، عملت سهام ضمن المجلس التشريعي للإدارة، حتى عام 2017، ثم تولت منصب عضوة إدارة المدارس في منطقة ديرك.

عقب استشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، ونتيجة تأثرها بفكر ونهج الحزب قررت سهام داوود الانضمام إلى حزب سوريا المستقبل، وهدفها أن يكون صوت المرأة هو صوت الحل للأزمات التي تعيشها سوريا عامة.

وعن المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل تقول سهام داوود: "المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل عُقد في ظل ظروف عصيبة تمر بها مناطق الشرق الأوسط بشكل عام ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وأشارت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهاد داوود: " نحن في حزب سوريا المستقبل هدفنا هو العمل من أجل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، ورأينا أن نعقد هذا المؤتمر، ونبدأ انطلاقة جديدة تكمل مسيرة شهدائنا وشهيداتنا، ونعاهدهم بالسير على خطاهم".

وفي ختام حديثها أكدت سهام داوود: "سنعمل جاهدين من أجل أن تكون سوريا تعددية لا مركزية بكافة شرائح المجتمع لكل السوريين، وبكل الأطياف والمكونات التي تتمتع بها سوريا بشبابها ونسائها وشيوخها".

ANHA