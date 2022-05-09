ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ومنظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا ملتقى حوار تحت عنوان (عفرين ما بين الاحتلال التركي والمصالح الدولية)، بمشاركة نخبة من الساسة والدبلوماسيين والأكاديميين والإعلاميين في الشرق الأوسط والعالم.

وسيتمحور الملتقى الدولي حول الأبعاد السياسية لاحتلال عفرين، والجرائم والانتهاكات وفق القانون الدولي والإنساني، والسبل والإجراءات الاستراتيجية الممكنة لإيقاف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال.

ومن الشخصيات البارزة التي ستشارك في فعاليات الملتقى الدولي (عفرين ما بين الاحتلال التركي والمصالح الدولية) الدبلوماسي السابق وأكاديمي في جامعة كولومبيا الامريكية ديفيد فيليبس، وسفيرة السلام في اليمن رائدة الذبحاني، ومدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي، ومديرة بحوث السلام في المعهد الكردي للسلام- أمريكا ميغن يودث، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان- مصر الدكتور أمين عقيل، والمحلل والباحث في الصراعات الدولية- أمريكا ثورو ريدكرو.

وستشارك بعض الشخصيات حضوريا في الملتقي فيما يشارك آخرون عن بعد عبر الانترنت.

(أ ب/م)

ANHA