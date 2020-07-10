من هو عميل الاستخبارات التركية الذي قُبض عليه في كوباني ؟

تمكنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الجاري، وفي عملية استخباراتية من إلقاء القبض على أحد العملاء التابعين للاستخبارات التركية (MÎT) في أحد أحياء مدينة كوباني.

وتضمن اعتراف العميل سردار عبدي أحداثًا تفصيلية عن أشهر عمل فيها مخبرًا للمعلومات لصالح الاستخبارات التركية، فيما أوقعَ بأشخاص لهم صلة بالأعمال الإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا في قبضة الحكومة التركية.

وينحدر سردار محمد عبدي ذو 30 عامًا من قرية دونغز، جنوب مدينة كوباني متزوج وله ابنة، وعملَ لأعوام في مناطق مختلفة في شمال كردستان بين عامي 2013 و2019.

الاستخبارات التركية تعرض على سردار العمل معها

خلال شهر رمضان عام 2017 التقى بسردار أحد أفراد أجهزة الاستخبارات التركية ويدعى "علي" في موقف الحافلات الرئيس في مدينة رها (أورفا)، وطلب من سردار الذي كان يعمل نجارًا أن يعمل لصالحهم زهاء مبالغ مالية ضخمة، كونه ينحدر من كوباني ويعرف تلك المناطق جيدًا.

يقول سردار إن أحد أصدقائه ويدعى شكري بركل وهو من مدينة كوباني، وعميلٌ نشط لصالح الاستخبارات التركية داخل تركيا، قد عرّفه بـ "علي" وهو مدير الأجهزة الاستخباراتية في ولاية رها (أورفا) وقرروا العمل سويًّا.

مهمة سردار في البداية

طلب علي كمهمة بدائية أن يتعرف سردار على الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولا سيما مقاطعة كوباني، ومعرفة ما إذا كان البعض منهم يزور مناطق شمال كردستان أو داخل الأراضي التركية.

عمل سردار لأشهر عديدة بين عامي 2017 و 2019 كعميلٍ، يُعرّف الأشخاص المنحدرين من كوباني والذين لهم صلة بالإدارة الذاتية؛ للاستخبارات التركية ليتم القبض عليهم في عدد من المدن في شمال كردستان، من بينهم ابن عمه الذي يدعى محمد عبد القادر عبدي.

خلال تلك المهمة التي أُوكلت إليه جنى سردار ما يقارب 6 آلاف دولار، جراء نقله لتلك المعلومات لصالح المدعوين شكري بركل وعضو الاستخبارات التركية علي، واعتُقل على إثرها قرابة 20 شخصًا، فيما اعتُقل على يد شكري بركل قرابة 100 شخص من كوباني في شمال كردستان.

مهمة سردار بعد دخوله كوباني

مع بداية العام الجاري طلب علي من سردار أن يتوجه إلى مدينة كوباني ليعمل على نقل الإحداثيات التي تُطلب منه وبدقة، كمهمة جديدة أُوكلت إليه.

يقول سردار "لقد طلبت مني الاستخبارات التركية معلومات عن عدة مواقع داخل المدينة خلال شهر آذار/مارس، وقد قمت بتصوير المركز العام لقوى الأمن الداخلي، أحد المراكز الأمنية شمال شارع 48، وكذلك موقعًا للقوات الأمنية في تلة بركل، وموقعًا آخر جنوبي المدينة على طريق ترميك، وهو عبارة عن منزل كان يقطنه آنذاك قياديون أمنيون، وقد أرسلت تلك الصور مرفقة بتعاريف وإحداثيات على الخرائط لتلك المواقع".

وألقت طائرة تركية مُسيّرة خلال شهر نيسان/أبريل قذيفتين أمام مبنى قوى الأمن الداخلي(الأسايش) في مدينة كوباني ولم يوقع الهجوم أي خسائر بشرية.

إغراء الشبان الكرد بالمبالغ المالية

يشير سردار عبدي في خضم اعترافه إلى أن أذرع الاستخبارات التركية تعمل على إغراء الشبان الكرد شمال كردستان وتركيا، لتحويلهم إلى عملاء ضد أهلهم وأرضهم كما فعلوا به، مطالبًا الشبان الكرد بتوخي الحذر وتجنب مثل هذه الأعمال "القذرة".

(ج)

ANHA