من هما آسيا عبد الله وصالح مسلم

انتهى قبل قليل المؤتمر الـ 9 لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بعد أن عقد المؤتمر على مدار يومين متواصلين، بانتخاب آسيا عبد الله وصالح مسلم رئيسين مشتركين للحزب ومجلس عام مؤلف من 145 عضوة/ة، ولجنة انضباط،

من هي آسيا عبد الله؟

آسيا عبد الله، من مواليد قرية طبكة بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو عام ١٩٧١، من عائلة وطنية، ميسورة الحال، انخرطت في العمل السياسي منذ تسعينيات القرن الماضي، خاضت النضال من أجل تحرر المرأة انطلاقاً من مبدأ المرأة الحرة تبني مجتمعاً وحياةً حرة.

انتخبت في المؤتمر الاستثنائي الـ5 رئيسة مشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عام 2012، ضمن المؤتمر الذي اعتمد فيه الحزب لأول مرة الرئاسة المشتركة نظاماً لإدارة الحزب، أعيد انتخابها في المؤتمر الاعتيادي السادس لتترأس الحزب دورة أخرى 2015.

كانت أحد أعضاء الوفد الذي زار قصر الإليزيه والتقت بالرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند في أول استقبال دولي رسمي عام ٢٠١٥ مع الناطقة الرسمية باسم وحدات حماية المرأة YPJ.

تولت فيما بعد في النصف الأخير من عام ٢٠١٧ مسؤولية إدارة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، كرئيسة مشتركة للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي، فيما بعد أصبحت إدارية في مؤتمر ستار، وتعد إحدى مؤسِسات مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، وتشغل حاليا منصب عضوة الهيئة التنفيذية في المجلس.

وشغلت على الصعيد الكردستاني منصب، عضوة الهيئة الكردية العليا التي تأسست بعد اتفاقية هولير في الـ ١٢ من تموز 2012، وتشغل حاليا عضوة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK، وكذلك عضوة في وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكردية .

آسيا عبدالله من بين المناضلات اللواتي شاركن في الدفاع عن قلعة الصمود كوباني، عندما تعرضت لهجوم مرتزقة داعش بدعم من دولة الاحتلال التركي على المدينة في ١٥ أيلول ٢٠١٤، ولم تغادرها رغم اشتداد حصار المرتزقة على الحي الوحيد الذي بقي خارج سيطرة المرتزقة حينها.

من هو صالح مسلم؟

صالح مسلم من مواليد قرية شيران التابعة لمدينة كوباني عام 1951، من عائلة وطنية، متوسطة الحال، وهو مهندس كيميائي، خريج جامعة إسطنبول التقنية عام 1977، عمل كمهندس كيميائي في السعودية خلال أعوام الثمانينات.

انخرط في الحراك السياسي منذ بدايات أعوام التسعينات، يعد من المؤسسين لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ظهر على الساحة السياسية الكردية مع توليه رئاسة الحزب عام 2010، قبل أن يتحول نظام إدارة الحزب إلى رئاسة مشتركة.

وانتخب رئيساً مشتركاً للحزب عام 2012، واعيد انتخابه عام 2015 كرئاسة مشتركة.

على الصعيد السوري عقب الازمة السورية، شغل منصب نائب رئيس هيئة التنسيق الوطنية قبل انسحاب الحزب من الهيئة، كما وشغل منصب عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي.

تولى مسؤولية الحوار والتباحث باسم الإدارة الذاتية مع وزارة الخارجية التركية خلال أعوام "2013، 2014، 2015".

أما على الصعيد الكردستاني، شغل صالح مسلم منصب عضو الهيئة الكردية العليا، ومن احد أعضاء وفد حركة المجتمع الديمقراطي في اتفاقية دهوك المتحاور مع الـ ENKS، وكذلك في اتفاقيات هولير، ويشغل منصب عضو المؤتمر القومي الكردستاني KNK.

تعرض صالح مسلم للاعتقال عدة مرات من قبل الافراع الأمنية لحكومة دمشق أولها عام 2004 اعتقل لدى فرع الامن السياسي لمدة 4 اشهر تعرض فيها لأشد أنواع التعذيب، إلى جانب اعتقاله من قبل من الفرع نفسه في مدينة حلب عام 2006 ليبقى معتقلا لمدة شهر ونصف.

كما وتعرض صالح مسلم، لمؤامرة ومحاولة اختطاف من قبل سلطات الدولة التركية، والدولة التشيكية، عبر اعتقاله في العاصمة التشيكية براغ عام 2018، لكنها بائت بالفشل، وأفرج عنه بعد اعتقال لأكثر من أسبوع، والتي تزامنت مع هجوم دولة الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين.

وصالح مسلم، والد الشهيد ولاط مسلم الذي استشهد خلال معارك التصدي لمرتزقة داعش في كوباني عام 2015.

(أم)

ANHA