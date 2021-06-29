من هم ممثلو الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الذين خطفهم PDK؟

اختطفت القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن وعضوي حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز منذ 10 حزيران الجاري، أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف. والمختطفين هم دبلوماسيين وساسة يمثلون روج آفا والإدارة الذاتية في باشور كردستان.

سعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جاهدةً لمعرفة مصير ممثلها وعضوي حزب الاتحاد الديمقراطي، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يوضح أسباب ودوافع الاختطاف.

عملية اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي لاقت سخطًا شعبيًا وكردستانياً، كما أنها منافية للبروتوكولات والأعراف الدبلوماسية التي تنص على عدم اعتقال الساسة والدبلوماسيين دون وجود حجج وإدانات عملية، وإبلاغ مرجعيتاهم في حال تم ذلك.

هذا وأكدت الإدارة الذاتية أن وجود ممثليهم وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في باشور كردستان شرعي، ولم يقوموا بأي فعل غير قانوني.

وتطالب الإدارة الذاتية منذ اليوم الأول من عملية اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وشعب باشور بالضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمنظمات الدولية للإفراج عن ممثليهم، ولكن إلى الآن الصمت هو سيد الموقف.

جهاد حسن

والمختطفين هم كل من جهاد حسن، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، يبلغ من العمر 35، وهو من أهالي مدينة كوباني، وترعرع في مدينة الرقة، متزوج ولديه 4 أطفال، حاصل على الشهادة الجامعية (قسم فلسفة) من جامعة اللاذقية، خرج من روج آفا إبان هجوم داعش على كوباني، واستقر في مدينة هولير منذ 2015، وحاصل على الإقامة بشكل رسمي.

استلم مهامه في ممثلية الإدارة الذاتية في أيار عام 2021، ويعرف جهاد حسن بأنه شخصية وطنية ومن عائلة معروفة بوطنيتها، وعمل في اتحاد الشبيبة الديمقراطيين منذ بداية ثورة 19 تموز 2012، واختطف في مطار هولير أثناء تكليفه بمهمة رسمية لتسيير شؤون وفد أجنبي قادم إلى مطار هولير في 10 حزيران.

مصطفى عثمان خليل

عضو حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى عثمان خليل، من مواليد مدينة كوباني، يبلغ من العمر ٤٨ عاماً، متزوج ولديه 6 أولاد؛ انتسب إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عام 2013 في مدينة هولير، ويمارس عمله الحزبي والتنظيمي منذ انضمامه إلى يوم اختطافه، ويتمتع بسجل وطني ونضالي منذ انضمامه إلى الحزب.

مصطفى عزيز مسطي

مصطفى عزيز مسطي من مواليد كوباني تولد عام 1971، متزوج ولديه 9 أطفال، انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2013، ومارس عمله الحزبي في مدينة هولير منذ عام 2013، ويشغل الآن منصب عضو ممثلية PYD في هولير.

ويتمتع بأخلاق حميدة، وسعى جاهداً من أجل قضية الشعب الكردي، ولم يسجل في نضالهم الساسي ما يُسيء للحركة السياسية الكردية والكردستانية.

إلى الآن لم يتم إعلام الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي حول أسباب الاختطاف، ولم يبرز حزب الديمقراطي الكردستاني إلى الآن أي حجة قانونية حول أسباب الاختطاف.

وتنص الأعراف الدبلوماسية الدولية على ضرورة عدم التعرض للساسة والدبلوماسيين دون وجود حجة أو إدانة واضحة ضدهم، وفي حال تم اعتقالهم يتم إبلاغ مرجعياتهم بذلك، ليتم سحبهم أو استبدالهم، إلا أن هذا العرف غير موجود في باشور كردستان.

(م)

ANHA