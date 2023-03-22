من دير الزور : نوروز 2023 سيكون نوروز حرية القائد عبدالله أوجلان ودحر المحتل التركي

وشارك اليوم المئات من أهالي دير الزور وممثلو وممثلات المجالس المدنية والعسكرية بدير الزور في الاحتفال بعيد نوروز الذي نظمه أهالي دير الزور في بلدة الكسرة التابعة لريف دير الزور الغربي.

بدأ الاحتفال بكلمة ترحيب بالحضور من قبل وجيه عشيرة العبيدات التابعة لقبيلة البكارة بريف دير الزور الغربي، ذياب الجيلات، ومن ثم وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها كلمة باسم مجلس دير الزور العسكري ألقاها القيادي، دمهات الكليزي، بارك فيها عيد نوروز على كل عوائل الشهداء والقائد عبدالله أوجلان وكل المكونات في شمال وشرق سوريا خاصة والشرق الأوسط عامة .

وأضاف: "اليوم هو يوم أخوة الشعوب ونحن كقوات سوريا الديمقراطية سنستمر في المقاومة والدفاع عن الشعب للوصول إلى سوريا ديمقراطية حرة والمساواة والأخوة بين مكونات الشعب السوري".

وتابع قائلاً: "في هذا اليوم، يوم الحرية احتفلنا عرباً وكرداً ونقول لجميع العالم بأننا شعب ينادي بالحرية والديمقراطية وسنبقى متكاتفين ومتضامنين بجميع مكوناتنا وأدياننا ضد جميع المؤامرات والهجمات العدوانية".

كما ألقت عضوة الهيئة الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا بدير الزور، شهرزاد الجاسم، كلمة قالت فيها: "باسم تجمع نساء زنوبيا نبارك ونهنئ عيد الحرية والتضامن والنضال بمناسبة عيد نوروز عيد الربيع والجمال والسلام، نقدم لكم أحر التحايا وأجمل التهاني والتمنيات بالخير والسعادة والنجاح الدائم".

وأضافت: "بهذا اليوم نهنئ قائد الإنسانية والفيلسوف عبد الله أوجلان رمز المقاومة والنضال ونبارك لأمهات وزوجات وأبناء الشهداء، آملين من القلب أن يكون عيد نوروز في هذا العام نهاية الانتهاكات والاحتلال في مناطقنا وتحرير قائد الحرية".

تلتها كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء بدير الزور، سناء الحسين، قالت فيها: "نوروز ربيع الخير والعطاء ونوروز التحام الماضي بالحاضر والتراث بالحداثة، نوروز شعلة خيط من شمس تشعل في قلوبنا كل فرح وسرور وفخر ومحبة. في نوروز تحية للمرأة التي أعطت وتعطي بكل حب وحنان وتقف جنباً إلى جنب مع الرجل في قيادة المجتمع، تحية للأم التي لا يضاهيها أحد في الحب والحنان فهي كالنوروز تبحث عن الأمل والخير والمحبة".

واختتمت حديثها بالقول: " نوروز في قلوبنا من أجل أبنائنا ومن أجل أوطاننا لأننا نريد الأفضل لهم على كافة الأصعدة والسبل، وكل عام وأنتم بألف خير".

وتستمر فعاليات الاحتفال بعيد نوروز، بالفقرات الغنائية والتراثية.

(ع ع/ك)

ANHA